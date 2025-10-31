DPK-tag lett Rába Tímea, Tóbiás József volt MSZP-elnök felesége

MSZP;Fidesz;volt elnök;Tóbiás József;bocsánatkérés;Századvég;gyalázkodás;G. Fodor Gábor;Rába Tímea;Digitális Polgári Körök;

Úgy látszik, az sem jelent akadályt az 1991-es Miss Hungary szépségverseny második helyezettje előtt, hogy alig tíz éve még a Fidesz egyik ideológusának ma már nem létező lapja gyalázta őt és a családját.

Tóbiás József volt MSZP-elnök, volt pártigazgató és parlamenti képviselő felesége, Rába Tímea a Facebookon jelentette be, hogy a Fidesz oldalán szállt be a kampányba azáltal, hogy belép egy digitális polgári körbe – írja a 444.

Az indíttatás és az előzmények ismeretében meglepő lépést az új DPK-tag a posztjában próbálta megmagyarázni.

Háromgyermekes anyukaként számomra mindig a család és a biztonság volt a legfontosabb. Gyermekeim nevelése során igyekeztem megteremteni számukra az otthon melegét, és átadni mindazokat az értékeket, amelyek számomra is kapaszkodót jelentettek az életben. Most, hogy felnőttek, még erősebben érzem a felelősséget: szeretném, ha ők is olyan világban alapíthatnának családot, amelyben nyugalom, biztonság és szeretet veszi körül őket. Hiszem, hogy ahhoz, hogy majd az unokáim is egy ilyen közegben nőhessenek fel, nekem is meg kell szólalnom, és ki kell állnom a számomra fontos értékek mellett – fogalmazott az egykori modell (az 1991-es Miss Hungary szépségverseny második helyezettje), majd műsorvezető Rába Tímea, aki boldognak érzi magát, amiért egy olyan közösség tagja lehet, ahol ezek az értékek valóban számítanak.

Ezekről az értékekről a Népszava a többi között 2016. január 16-án Tóbiás családját gyalázta Habony szennylapja című cikkben számolt be. A Fidesz egyik ideológusaként ismert G. Fodor Gábor vezette (azóta megszűnt) 888 ugyanis egy évtizedekkel ezelőtti aktfotókat hozott le az MSZP-elnök feleségéről, Rába Tímeáról, akit többek között „maszturbációs segédeszköznek” titulált, később pedig a lányukat is belekeverte a sztoriba, akiről megállapítja, hogy „Isten kegyelméből” édesanyja bájait és nem apja kopasz fejét örökölte.

Tóbiás József, az MSZP akkori elnök-frakcióvezetője az őt és családját gyalázó 888-cikkre csak annyit reagált, hogy a szükséges jogi lépéseket megtette. Az időtájt a részben a Századvég Alapítvány, illetve Habony Árpád tulajdonában álló 888-cikktől a Fideszből többen is elhatárolódtak, például Gulyás Gergely és Deutsch Tamás. Néhány napra rá G. Fodor Gábor bocsánatot kért a portálon, és a Századvég is közleményt adott ki, hogy lezártnak tekintik az ügyet, a gyalázkodó cikket pedig eltávolították. Rába Tímea férje, Tóbiás József 2019-ben azután mondott le MSZP-s országgyűlési képviselői mandátumártól, hogy kiderült, már egy ideje a Kanári-szigetekről, Teneriféről jár be az Országházba.