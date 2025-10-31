Úgy látszik, az sem jelent akadályt az 1991-es Miss Hungary szépségverseny második helyezettje előtt, hogy alig tíz éve még a Fidesz egyik ideológusának ma már nem létező lapja gyalázta őt és a családját.
Határozott időre szól megbizatása a zuglói önkormányzatnál.
A politikus szerdán azt közölte Tóth Bertalannal, hogy gyermeke teljes gyógyulásának érdekében további időt kell külföldön tölteniük.
Az MSZP-frakció csak annyit kért: „záros határidőn belül tisztáznia kell a helyzetet, de addig is részt kell vennie az Országgyűlés plenáris ülésein és a képviselői feladatait, ha korlátozottan is de el kell látnia.”
Gyermekük légúti problémáival magyarázta Tóbiás József a Blikknek adott interjúban, hogy kiköltöztek a Kanári-szigetekre. A Hírklikknek később azt nyilatkozta: nem adták fel a magyarországi életüket, itt élnek. Téves információ jelent meg a bulvárlapban.
Botka László Tóbiás Józsefet, az MSZP volt elnökét nevezte ki kampányfőnökének. Tóbiás egyik első lépéseként létrehozott egy kampányigazgatóságot, a csapatban ott van Baja Ferenc volt országgyűlési képviselő és Molnár Zsolt is, a nemzetbiztonsági bizottság elnöke.
Az MSZP elnöke esélyegyenlőségi munkacsoport létrehozását kezdeményezte a PES Women (Európai Szocialisták Pártja Nőszervezete) és az MSZP Nőtagozata szervezésében rendezett nemzetközi konferencián.
Magyarország veszített - így értékelte a brit népszavazáson született döntést pénteken sajtótájékoztatón az MSZP elnök-frakcióvezetője, aki szerint a jelenlegi helyzetben a magyar kormány betelepítési kvótáról szóló referenduma az Európai Unióból kivezető út első állomása lehet, ezért meg kell állítani Orbán Viktor miniszterelnököt ezen az úton.
Nem mandátumokról és politikai alkukról szól az MSZP útja, hanem arról, hogy legyen védelmet és biztonságot nyújtó, az európai, a XXI. századi Magyarországot megteremtését szolgáló párt - állítja Tóbiás József. Az MSZP regnáló elnök-frakcióvezetője a holnapi tisztújításon versenybeszálló négy elnökjelölt közül utolsóként adott interjút lapunknak.
Az MSZP feladata egy hálózatos, közösségeken alapuló társadalom kiépítése, ebben pedig fontos szerep juthat a nőknek, eszköze pedig az internet lehet - hangsúlyozta az MSZP elnöke szerdán a Politikai kommunikáció a XXI. században - fókuszban a női szavazók című konferencián, Budapesten.
Lassan összeszámolni sem lehet a politikusaink ellen 2010 után indult, és azóta elbukott koncepciós pereket. A független magyar bíróságon ma Juhász Ferenc és Fapál László ügyében bebizonyosodott, amiben mi mindvégig hittünk, hogy ártatlanul hurcolták meg őket - írta Tóbiás József, az MSZP elnök-frakcióvezetője.
Összegyűlt a szükséges kétszázezer aláírás az MSZP állam földek eladásának tilalmáról szóló népszavazási kezdeményezéséhez - közölte az ellenzéki párt elnök-frakcióvezetője pénteken Budapesten.
Intenzíven dolgozik az utolsó tíz napban a MSZP azért, hogy túlteljesítse a törvényileg előírt kétszázezer aláírást az állami földek eladásának megakadályozásáért kezdeményezett népszavazáshoz - jelentette ki párt elnöke csütörtökön, Győrben tartott sajtótájékoztatóján, amin a kórházi adósságok is szóba kerültek.
Az MSZP elnök-frakcióvezetője szerint a 2017-es költségvetés jó a Fidesznek, a barátoknak, a haveroknak és a rokonoknak, de nem jó a magyar embereknek, nem jó az egészségügyben, az oktatásban és a szociális területen dolgozóknak.
Eldőlt, hogy mind a négy MSZP elnök-aspiráns indulhat a posztért a párt június 25-i tisztújító kongresszusán. A jelölőbizottság szombaton hallgatta meg Tóbiás József jelenlegi pártelnököt és kihívóit: Harangozó Tamás frakcióvezető-helyettest, Molnár Gyula volt XI. kerületi polgármestert és Szanyi Tibor szocialista EP-képviselőt. Azt még nem tudni, hogy Gőgös Zoltán vetélytársa lesz-e Tóth Bertalan frakcióvezető-helyettes, mert a két elnökhelyettesi tisztségre pályázó politikus csak kedden vázolja elképzeléseit. Az viszont már biztos, hogy a választmányi elnökként újrázni készülő Botka László ellenfele Hiller István lesz.
Az MSZP támogatja a pedagógustüntetést, mert úgy gondolja, hogy a tárgyalóasztal mellett nem lehet hinni a Fidesznek, Magyarországnak "csak és kizárólag az utcán és tereken kell tudnia megfogalmazni követeléseit" - mondta Tóbiás József, az MSZP elnök-frakcióvezetője a pártja választmányi ülését követő sajtótájékoztatóján.
Ma hallgatja meg a jelölőbizottság az MSZP vezető tisztségeire aspirálókat. A június 25-i tisztújításra készülve az újrázni készülő Tóbiás József pártelnöknek három kihívója lett: az elnöki pályázatot a szükséges támogató aláírásokkal Tóbiás mellett Harangozó Tamás, frakcióvezető-helyettes, Molnár Gyula volt XI. kerületi polgármester és Szanyi Tibor EP-képviselő adta le. Összesen mintegy 70-en pályáznak különböző posztokra, a választmányi elnökségért Botka László jelenlegi elnök, szegedi polgármester mellett Hiller István, az Országgyűlés szocialista alelnöke is ringbe száll.
Az MSZP-elnök frakcióvezetője szerint a miniszterelnök állításával szemben a rend helyett a szabadság korának kell eljönni.
Az MSZP elnök-frakcióvezetője szerint szükséges, de nem elégséges a béremelés az egészségügyben. Tóbiás József csütörtökön Budapesten a bérmegállapodás hírére reagálva sajtótájékoztatón azt mondta: "itt volt az ideje", hogy a kormány meghallja az egészségügyben dolgozók követelését. Hozzátette: az MSZP 2015 ősze óta szorgalmazza a közszférában dolgozók 50 százalékos béremelését, a most bejelentett emelés a fele annak, amit követeltek.
Tóbiás József, az MSZP elnök-frakcióvezetője hétfőn felszólította Áder János köztársasági elnököt, hogy foglaljon állást a jegybank és alapítványainak ügyeiről. Frakciótársa, Tóth Bertalan azon véleményének adott hangot, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által alapított Pallas Athéné Domus Animae (PADA) Alapítvány mentette meg Matolcsy György jegybankelnök unokatestvérének bankját, a korábbi Evobankot.
A kudarc és a remény napja volt a vasárnap. A reményé, mert folytatódott a tendencia: világosan látszik, hogy a társadalom többségének elege van a Fideszből, a demokratikus erők leválthatják a Fideszt a legalkalmasabb jelölt mellé állva. Ez a remény tegnap nem tudott valósággá válni, mert nem volt ilyen jelölt. Ugyanakkor látszik, hogy van esély a változásra - írta Tóbiás József MSZP-elnök közleményében a dunaújvárosi választással kapcsolatban.
Az MSZP elnök-frakcióvezetője a gazdaság lassulását bírálta pénteki sajtótájékoztatóján, ahol azt is kijelentette: nem jut elég forrás oda, ahol valóban szükség van rá.
Tóbiás József, az MSZP elnök-frakcióvezetője olyan Magyarországot szeretne, amelynek jövője a most létválságban élők kezében van, "Orbán és Gyurcsány pedig már csak múlt".
Személyes találkozót kér Tóbiás József Áder János köztársasági elnöktől, hogy kezdeményezze Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökének és Polt Péter legfőbb ügyésznek a távozását.
Csütörtökön alakul meg az MSZP jelölőbizottsága. A fővárosi és megyei delegáltakból álló testület dönt majd arról, kik versenghetnek a posztokért a szocialisták június 25-i kongresszusán.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) határozottan visszautasítja Tóbiás József politikai hecckampányát, illetve azt, amit ő és az MSZP-frakció tagjai szerdán az MNB épülete előtt "bemutattak" - reagált Hidvéghi Balázs, az MNB szóvivője az MSZP elnök-frakcióvezetőjének szerdai, a jegybank előtti fellépésére.
Az alapjövedelem bevezetése nem cél, hanem eszköz egy jobb társadalom eléréséhez - mondta Tóbiás József, az MSZP elnök-frakcióvezetője szerdán Budapesten, egy nemzetközi konferencián.