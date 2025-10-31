"Hibáztunk" Dunaújvárosban

A kudarc és a remény napja volt a vasárnap. A reményé, mert folytatódott a tendencia: világosan látszik, hogy a társadalom többségének elege van a Fideszből, a demokratikus erők leválthatják a Fideszt a legalkalmasabb jelölt mellé állva. Ez a remény tegnap nem tudott valósággá válni, mert nem volt ilyen jelölt. Ugyanakkor látszik, hogy van esély a változásra - írta Tóbiás József MSZP-elnök közleményében a dunaújvárosi választással kapcsolatban.