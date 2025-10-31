rakéta;Egyesült Államok;Pentagon;jóváhagyás;orosz-ukrán háború;Tomahawk;

JD Vance alelnök, Donald Trump, Marco Ribio külügyminiszter és Pete Hegseth védelmi miniszter 2025. október 17-én a Volopdimir Zelenszkijjel tartott találkozón

A Pentagon zöld jelzést adott, hogy Ukrajna megkapja a Moszkvát is elérő Tomahawk rakétákat az Egyesült Államoktól

Ettől a pillanattól már csak Donald Trumpon múlik az egész.

Az  amerikai védelmi minisztérium, a Pentagon jóváhagyta, Ukrajna megkapja azokat a Tomahawk rakétákat, amelyekkel Moszkvát is el tudja érni az agresszor Oroszország ellen vívott háborújában – értesült a CNN. Ez azt jelenti, hogy már csak Donald Trump amerikai elnök döntésére van szükség ahhoz, hogy az Egyesült Államok elkezdje a fegyverszállításokat. 

A Tomahawkok megjelenése Ukrajna arzenálban új fejezetet nyitna a három és fél éve zajló konfliktus alatt, olyan nagy hatótávolságú rakétákról van szó, amelyekkel az ukránok elérhetik a Kijevtől légvonalban 762 kilométerre fekvő orosz fővárost Moszkvát, típustól függően ugyanis a Tomahawkok 1600-2500 (az újabb típusok 1600, a régebbiek 2500) kilométerre tudnak repülni. Bár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök október eleje óta kéri Donald Trumpot, az amerikai elnök eddig egymásnak ellentmondó jelzéseket adott: először úgy nyilatkozott, meglátjuk, aztán azt mondta, „sok Tomahawkunk van”, majd azzal hárított, ezekre a rakétára az Egyesült Államoknak is szüksége van a maga megvédéséhez. Úgy tudni, az amerikai vezérkar még az október 17-i Trump-Zelenszkij-találkozó előtt hagyta jóvá a Tomahawkok esetleges szállítását Ukrajnának. 

Az amerikai elnök egy nappal azután jegelte az ügyet, hogy telefonon beszélt Vlagyimir Putyinnal. Orosz kollégája állítólag azt mondta neki, a Tomahawkoknak nem lenne érdemi befolyása a harctéren, viszont jelentős károkat okozna az amerikai-orosz viszonyban. 

Miközben több ezer diák indult el Belgrádból Újvidék felé, egy névtelen fenyegető azt állította, hogy robbanószerkezetet helyezett el az összes vonaton és sínen.