A Pentagon zöld jelzést adott, hogy Ukrajna megkapja a Moszkvát is elérő Tomahawk rakétákat az Egyesült Államoktól

Az amerikai védelmi minisztérium, a Pentagon jóváhagyta, Ukrajna megkapja azokat a Tomahawk rakétákat, amelyekkel Moszkvát is el tudja érni az agresszor Oroszország ellen vívott háborújában – értesült a CNN. Ez azt jelenti, hogy már csak Donald Trump amerikai elnök döntésére van szükség ahhoz, hogy az Egyesült Államok elkezdje a fegyverszállításokat.
A Tomahawkok megjelenése Ukrajna arzenálban új fejezetet nyitna a három és fél éve zajló konfliktus alatt, olyan nagy hatótávolságú rakétákról van szó, amelyekkel az ukránok elérhetik a Kijevtől légvonalban 762 kilométerre fekvő orosz fővárost Moszkvát, típustól függően ugyanis a Tomahawkok 1600-2500 (az újabb típusok 1600, a régebbiek 2500) kilométerre tudnak repülni. Bár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök október eleje óta kéri Donald Trumpot, az amerikai elnök eddig egymásnak ellentmondó jelzéseket adott: először úgy nyilatkozott, meglátjuk, aztán azt mondta, „sok Tomahawkunk van”, majd azzal hárított, ezekre a rakétára az Egyesült Államoknak is szüksége van a maga megvédéséhez. Úgy tudni, az amerikai vezérkar még az október 17-i Trump-Zelenszkij-találkozó előtt hagyta jóvá a Tomahawkok esetleges szállítását Ukrajnának.Rakéták helyett Donald Trump megdicsérte Orbán Viktort és saját magátNagy hatótávolságú rakéták közös gyártásába kezd Németország és Ukrajna
Az amerikai elnök egy nappal azután jegelte az ügyet, hogy telefonon beszélt Vlagyimir Putyinnal. Orosz kollégája állítólag azt mondta neki, a Tomahawkoknak nem lenne érdemi befolyása a harctéren, viszont jelentős károkat okozna az amerikai-orosz viszonyban.Kreml: Rosszul végződhet, ha Ukrajna Tomahawkokat kap az Egyesült Államoktól