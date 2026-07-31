2026. augusztus 28-ig folytathatják.
Az ukrán elnök azt reméli, hogy nyomást tudnak gyakorolni Oroszországra.
Nagyjából ugyanabban az időben, amikor a washingtoni Trump-látogatásról hazatérő Orbán-stáb diadalmasan bejelentette, hogy a tervezett paksi bővítés mentességet kapott a benne részt vevő orosz cégek elleni amerikai szankciók alól, a magyar kormány egyértelmű írásbeli jelzést kapott az Európai Bizottságtól arról, hogy a projekt (pontosabban annak állami támogatása) jelenleg nem rendelkezik uniós jóváhagyással.
Ettől a pillanattól már csak Donald Trumpon múlik az egész.
A 27 uniós tagországból már csak három ország, köztük hazánk nem fogadta el a korrupció ellen nyomozati, vádhatósági jogkörrel felruházott szerv hatáskörének szélesítését. A tervek szerint még tovább erősítenék az európai főügyész szerepét.
A marihuána egyéb célú értékesítését, illetve szállítását továbbra is tiltják az országban.
Baán László, a Liget projekt kiötlője, miniszteri biztosa tavasszal azt mondta, az Új Nemzeti Galéria építése 2024-25-ben elkezdődhet, de a projektgazda Városliget Zrt. ma már sokkal óvatosabb fogalmaz.
A javaslatcsomagot ezután az Európai Parlamentnél vitatják meg.
A vállalkozások a magyar költségvetésből ez eddigieken túl további közvetlen forrásokhoz, kedvezményes kamatozású kölcsönökhöz, adókedvezményekhez juthatnak.
Volker Wissing német közlekedési miniszter figyelmeztetett, Berlin visszatartja támogatását, ha az Európai Bizottság (EB) nem ismertet tervet arra vonatkozóan, milyen szerepet szán az úgynevezett e-fuelnek (szintetikus üzemanyagnak) 2035-től.
Az önkormányzati projektek java részét is ellenőrzése alá vonná az állam.
És nem is fogja soha!
1,4 milliárd euróval csökken a Magyarországnak járó vissza nem térítendő támogatás az EU járvány után gazdaságélénkítő alapjából. Ha a feleknek nem sikerül hamarosan megegyezniük, akkor Magyarország még e csökkentett összeg 70 százalékát is elveszítheti.
A világszervezet szerint a Moderna oltóanyaga a Pfizer/BioNTech vakcinájával vetekszik hatékonyságban, 94,1 százalékban sikeresen megelőzi a Covid-19 kialakulását.
Kedd éjfélig lehet átnézni, elfogadni, kiegészíteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által készített személyi jövedelemadó (szja) bevallási tervezetet, amit legegyszerűbben az ügyfélkapuval rendelkezők tehetnek meg a NAV honlapjáról elérhető felületen - hívta fel a figyelmet Kis Péter András, a NAV adószakmai szóvivője kedden az MTI-hez eljuttatott közleményben.
Jóváhagyta a brit kormány két új atomreaktor felépítését Hinkley Pointnál, Somerset mellett.