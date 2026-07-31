700 milliárd forintot már elszórtak rá, Paks 2 most az évtized legnagyobb pénzügyi kockázatával fenyeget

Nagyjából ugyanabban az időben, amikor a washingtoni Trump-látogatásról hazatérő Orbán-stáb diadalmasan bejelentette, hogy a tervezett paksi bővítés mentességet kapott a benne részt vevő orosz cégek elleni amerikai szankciók alól, a magyar kormány egyértelmű írásbeli jelzést kapott az Európai Bizottságtól arról, hogy a projekt (pontosabban annak állami támogatása) jelenleg nem rendelkezik uniós jóváhagyással.