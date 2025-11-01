Kanada miniszterelnöke bocsánatot kért Donald Trumptól az amerikai importvámok elleni Reagan-reklámfilm miatt

Kanada;Egyesült Államok;bocsánatkérés;Donald Trump;importvám;Mark Carney;

Előfordulnak ilyen helyzetek – mondta Mark Carney.

Mark Carney kanadai miniszterelnök szombaton megerősítette, hogy bocsánatot kért Donald Trump amerikai elnöktől egy korábban vetített kanadai reklámkampány tartalma miatt.

Donald Trump amerikai elnök október 24-én leállított minden kereskedelmi tárgyalást Kanadával egy szerinte félrevezető reklámkampányra hivatkozva, amelyben Ronald Reagan volt amerikai elnök kritikus véleményt fogalmaz meg a vámokról.

Carney elmondta, hogy az Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) Kjongdzsuban tartott csúcstalálkozóján a dél-koreai elnök által rendezett vacsorán személyesen kért bocsánatot Trumptól. Mint mondta, miniszterelnökként ő felel az Egyesült Államok elnökével való kapcsolatért. – Előfordulnak ilyen helyzetek – a jót és a rosszat egyaránt vállalni kell, és én bocsánatot kértem - mutatott rá.

A kanadai miniszterelnök elmondása szerint a hirdetést Doug Ford ontariói miniszterelnök rendelte meg. A videót ő is látta, de ellenezte, hogy adásba kerüljön - tette hozzá.

Később Trump is arról számolt be, hogy nagyon kellemes beszélgetést folytatott a kanadai kormányfővel, ugyanakkor megjegyezte, hogy az Egyesült Államok és Kanada közötti kereskedelmi tárgyalások egyelőre nem indulnak újra.