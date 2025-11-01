Műkincsrablás a Louvre-ban: bűnszervezetben elkövetett lopás gyanújával eljárás indult egy 38 éves nő és egy 37 éves férfi ellen

eljárás;Louvre;műkincsrablás;bűnrészesség;

2025-11-01 22:09:00 CET

Mindkettejüket szerdán vették őrizetbe, egyikük korábban már ismert volt a hatóságok előtt.

Bűnrészesség gyanújával eljárás indult szombaton egy 38 éves nő és egy 37 éves férfi ellen a louvre-beli műkincslopás ügyében.

Öt embert vettek őrizetbe szerdán Párizsban: hármat azóta szabadon engedtek, kettő ellen eljárás indult. A 37 éves férfit bűnszervezetben elkövetett lopással és bűnszövetségben elkövetett lopás előkészítésével vádolják. Ismert a hatóságok előtt, elsősorban lopás miatt. A 38 éves nő ellen bűnszervezetben elkövetett betöréses lopásban való bűnrészesség és bűncselekmény elkövetése céljából létrehozott bűnszövetség gyanújával indítottak eljárást. Mindkettőjüket előzetes letartóztatásba helyezték. Az őrizet során a kihallgatásukkor, majd a vizsgálóbíró előtt is ez a két személy tagadott minden érintettséget - mondta szombat este Laure Beccuau párizsi ügyész.

A szerdán őrizetbe vett gyanúsítottak között volt a lopást végrehajtó kommandó egyik feltételezett tagja is. A többi őrizetbe vett személy jó esetben felvilágosítást tud adni az események lefolyásáról - jelezte még szerdán az ügyészség.

Az október 19-én, fényes nappal elkövetett bűncselekmény helyszínére a tettesek az épületnek a Szajna-parti oldalán, egy emelőkosaras teherautóról egy ablakon keresztül jutottak be. Miután feszítővassal betörték az ablakot, majd két vitrint, amelyekben az ékszerek voltak, két olyan robogóval távoztak, amelyeket bűntársaik vezettek. A maszkot viselő betörők nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert - közöttük I. és III. Napóleon feleségének ékszereit - vitték el a koronaékszereket kiállító Apollón-galériából. A kár értéke 88 millió euró.

A betörés kevesebb mint nyolc percig tartott. A műkincseket a hatóságok közlése szerint még nem sikerült megtalálni.

Október 25-én az ügyben letartóztattak egy 34 és egy 39 éves férfit, akik beismerték, hogy a négyfős kommandó tagjai voltak. A két férfi közül az egyiket egy párizsi repülőtéren fogták el, amikor éppen Algériába készült utazni. A két gyanúsítottat szerda este előzetes letartóztatásba helyezték és eljárást indítottak ellenük.