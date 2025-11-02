Idős asszony halt meg egy kigyulladt házban Téten

lakástűz;Tét;halálos áldozat;

2025-11-02 09:22:00 CET

A nő a tűz miatt keletkezett füstben vesztette életét.

Szombaton kora este érkezett a bejelentés a katasztrófavédelemhez, hogy Téten tűz keletkezett egy házban - közölte a Katasztrófavédelem.

Azt írják, a Széchenyi utcában lévő kilencven négyzetméteres családi ház tizenöt négyzetméteres hálószobájában volt tűz. Egy fatüzelésű kályha mellett tárolt tűzifa és egy szék égett. A tüzet a bejelentő oltotta el egy vödör vízzel.

A tűz miatt keletkezett füstben egy idős nő az életét vesztette.

A tűzoltók átvizsgálták és kiszellőztették az épületet. A tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

Felhívják a figyelmet arra, hogy tüzelőt soha ne tároljuk a fűtőeszköz közvetlen környezetében. A kályha ajtaját tartsuk csukva, az ajtó nélküli tüzelőberendezés elé pedig szikrafogót, fém parázsfelfogó tálcát érdemes helyezni, így egy esetlegesen kipattanó szikra sem okoz tüzet. A hamut fém edénybe helyezzük, és csak teljesen kihűlt állapotban dobjuk ki - teszik hozzá.