Orosz hackerek gyűjtöttek adatokat Trumpról?

A The Washington Post internetes kiadásában tette közzé az információkat, miszerint orosz kormányzati hackerek hatoltak be a Demokrata Országos Bizottság (a párt vezető szerve) számítógépes adatbázisába. A hírt a Demokrata Párt azonnal meg is is erősítette.