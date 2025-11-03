Vitézy Dávid: Tíz éve a hatályos törvény része Lázár János módosítása

Lázár János;közbeszerzés;Vitézy Dávid;

2025-11-03 19:10:00 CET

A figyelemelterelés működik – állapította meg a Podmaniczky Mozgalom vezetője.

„Vicces, ahogy az egész magyar sajtó címlapon hozza Lázár János keménykedését, hogy ő majd most törvényt módosít, hogy a nem teljesítő vállalkozásokat ki lehessen zárni a közbeszerzésekből” – állapította meg Vitézy Dávid a Facebook-oldalán.

A Podmaniczky Mozgalom vezetője megjegyezte, ez eddig is benne volt a törvényben, a 2015. évi közbeszerzésekről szóló törvényben ugyanis az áll,

„63. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki *

(…)

c) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét az elmúlt három évben súlyosan megszegte és ez az említett korábbi szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, vagy ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartása, amelyért felelős részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.”

A figyelemelterelés működik – írta, hangsúlyozva, az egész sajtó egy olyan törvénymódosítás fenyegetéséről ír, ami 10 éve a hatályos törvény része. „Nem csökkentve a kivitelező nyilvánvaló felelősségét, de lassan arról is be lehetne számolni Lázár miniszternek, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő beszántása és az ő ötlete nyomán a ciklus elején kialakított teljesen abszurd struktúra, miszerint minisztériumi főosztályok az út- és vasútépítési beruházások megrendelői és irányítói, mennyiben járult hozzá az M30-as autópálya körüli elmúlt években tapasztalható káoszhoz?” – tette fel a kérdést Vitézy Dávid.

Lázár János korábban ugyancsak a közösségi oldalon számolt be arról, hogy kezdeményezni fogja a közbeszerzési törvény módosítását. „Azokat a cégeket, amelyek a közúti és a vasúti fejlesztések során a rosszul, vagy az el sem végzett munkájukkal átverték, megkárosították a magyar embereket, hátráltatták a személyek, áruk és szolgáltatások szabad áramlásához fűződő alapvető jogainkat, kizárjuk a közbeszerzési eljárásainkból” – jelentette ki. Posztjában hozzátette, a már folyamatban lévő eljárásokat is felülvizsgálják.