Hűtlen kezeléssel és hamis magánirat felhasználásával is meggyanúsították a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját

Több mint 50 milliós kárt okozhatott a munkahelyének. Bántalmazásról nincs szó, pedig Juhász Péter Pált eredetileg amiatt jelentették fel. 

Hűtlen kezelés bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével is meggyanúsította a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség Juhász Péter Pált, a Budapesti Javítóintézet volt igazgatóját – derül ki a Központi Nyomozó Főügyészség Népszavának is eljuttatott keddi közleményéből. 

E szerint az eddig emberkereskedelem és kényszermunka bűntettével gyanúsított Juhász Péter Pál 56,5 millió forint vagyoni hátrányt okozhatott a Szőlő utcai javítóintézetnek azzal, hogy munkáltatóként és az általa irányított intézmény három fiatalt valótlanul kitöltött papírokkal és jelenléti ívekkel, tényleges munkavégzés nélkül foglalkoztatott.

Tüntetés a budapesti Szőlő utcában a Budapesti Javítóintézet előtt 2025. szeptember 25-én

Juhász Péter Pált 2025 májusában tartóztatták le emberkereskedelem és kényszermunka miatt úgy, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság )SZGYF) korábban még bántalmazás miatt jelentette fel. Igazgatói ténykedéséről a volt Tegyesz-vezető, Kusllits Gábor adott egy messzire visszhangzó interjút a Válasz Online-nak, amelyben a Fidesz-KDNP legfelső köreiig érő botrány, az úgynevezett Zsolti bács-ügy lett. Eközben az ügyben megszólaltak Juhász Péter Pál szexuális visszaéléseinek az áldozatai is, a javítóintézeti exigazgató minden jel szerint kiskorú lányokat is futtatott prostituáltként.

