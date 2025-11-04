Hűtlen kezeléssel és hamis magánirat felhasználásával is meggyanúsították a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját

hűtlen kezelés;vádemelés;hamis magánokirat felhasználása;Budapesti Javítóintézet;Juhász Péter Pál;

2025-11-04 11:49:00 CET

Több mint 50 milliós kárt okozhatott a munkahelyének. Bántalmazásról nincs szó, pedig Juhász Péter Pált eredetileg amiatt jelentették fel.

Hűtlen kezelés bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével is meggyanúsította a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség Juhász Péter Pált, a Budapesti Javítóintézet volt igazgatóját – derül ki a Központi Nyomozó Főügyészség Népszavának is eljuttatott keddi közleményéből.

E szerint az eddig emberkereskedelem és kényszermunka bűntettével gyanúsított Juhász Péter Pál 56,5 millió forint vagyoni hátrányt okozhatott a Szőlő utcai javítóintézetnek azzal, hogy munkáltatóként és az általa irányított intézmény három fiatalt valótlanul kitöltött papírokkal és jelenléti ívekkel, tényleges munkavégzés nélkül foglalkoztatott.

Juhász Péter Pált 2025 májusában tartóztatták le emberkereskedelem és kényszermunka miatt úgy, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság )SZGYF) korábban még bántalmazás miatt jelentette fel. Igazgatói ténykedéséről a volt Tegyesz-vezető, Kusllits Gábor adott egy messzire visszhangzó interjút a Válasz Online-nak, amelyben a Fidesz-KDNP legfelső köreiig érő botrány, az úgynevezett Zsolti bács-ügy lett. Eközben az ügyben megszólaltak Juhász Péter Pál szexuális visszaéléseinek az áldozatai is, a javítóintézeti exigazgató minden jel szerint kiskorú lányokat is futtatott prostituáltként.