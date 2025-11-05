elemzés;Tiszabura;Jász-Nagykun-Szolnok megye;időközi önkormányzati választás;Horn Gábor;választási csalás;

2025-11-05 05:50:00 CET

Elképesztő felelőtlenség az államapparátus részéről, hogy ebben a helyzetben magára hagyott egy megosztott, a működésképtelenség szélén lévő községet – kommentálta a Tiszaburán történteket Horn Gábor politikai elemző.

„Különböző szerepkörökben régóta nyomon kísérem a magyarországi választásokat, de még az én képzeletemet is felülmúlja, amit a Tiszaburáról szóló híradásokban láttam” – nyilatkozta Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke a Népszavának. Tudja, hogy főként az önkormányzati választásokon sok minden előfordulhat, a tiszaburai esetet ezzel együtt döbbenetesnek, mindenféle szempontból a demokrácia megcsúfolásának minősítette.

Ismeretes, hogy – miután a nyáron feloszlott a tiszaburai önkormányzati testület – múlt hónapban időközi választást tartottak a Jász-Nagykun-Szolnok megyei településen. A vesztes megóvta az eredményt. A területi választási bizottság a hozzá benyújtott bizonyítékok alapján megállapította, a jogsértések alkalmasak arra, hogy a demokráciába és a választási eljárásba vetett bizalmat megingassák, azok módja és mértéke döntően befolyásolhatta a választás eredményét. Lefordítva: súlyos választási csalások történtek. Volt itt minden a szavazatvásárlástól kezdve kamujelölteken át egészen addig, hogy némelyek lakcímkártyákat és személyi igazolványokat is begyűjtöttek a szavazás előtt. A döntést, hogy a választást meg kell ismételni, a Kúria is jóváhagyta.

Tiszaburán mintegy 3 ezren élnek, jórészt romák. A múlt vasárnap tartott megismételt választáson fordult a kocka. Az a Vavrik Géza, akit októberben az Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület színeiben polgármesterré választottak, vereséget szenvedett Fekete Zsigmondtól, a kormánypárti Cigány Közösségek Szövetsége (CiKöSz) jelöltjétől. Ezúttal – választási csalásra hivatkozva – Vavrik Géza óvja meg az eredményt.

Horn Gábor elsősorban nem Tiszabura lakosait, hanem az államigazgatást tartja felelősnek a történtekért, amiért – bár tisztában volt a körülményekkel, a várható visszaélésekkel – semmiféle segítséget nem adott ahhoz, hogy tiszta választást rendezzenek a településen. Elképesztő felelőtlenség az államapparátus részéről, hogy ebben a helyzetben magára hagyott egy megosztott, a működésképtelenség szélén lévő községet – jelentette ki.

- Az, hogy valakinek teljesen nyíltan a kezébe nyomnak pénzt, és bekísérik a szavazófülkébe, nem mindennapos Magyarországon

– mondta Horn Gábor. Tiszabura szerinte extrém példa, az ennyire nyilvánvaló csalások nem szokványosak. Ennél azért demokratikusabb a magyar társadalom – vélekedett.

Hangsúlyozta, hogy a kamujelöltek által a szavazókörökbe delegált tagok súlyosan beavatkoztak a választás menetébe. Ha működne az igazságszoltatás, akkor ezeket az embereket minden teketória nélkül bíróság elé lehetne állítani, ami komoly visszatartó erőt jelentene. Jó eséllyel azonban semmilyen következménye nem lesz ezeknek a csalásoknak. Horn Gábor megismételte: ennek ellenére nem gondolja, hogy a magyar falvak nagy többségében ilyen vállalhatatlan és áldatlan állapotok uralkodnának. Nem hiszi, hogy Tiszabura rossz értelemben vett mintaként szolgálna más települések számára.

Akad olyan roma politikus, aki viszont pontosan attól tart, hogy a Tiszaburán alkalmazott módszerek sokfelé az országban a választási csalás mintájává válhatnak. Név nélkül nyilatkozva elmondta lapunknak:

úgy tudja, azzal az ürüggyel, hogy felmérik a szociális helyzetet, a Fidesz már elkezdte a választók adatainak begyűjtését azokon a vidéki településeken, ahol a cigány lakosság számaránya meghaladja az ötven százalékot.

Információi szerint a munkát a kormány által támogatott helyi roma civil szervezetek végzik.

Egy másik – szintén neve mellőzését kérő – roma politikus megjegyezte, hogy Tiszaburának mára már a jó példát mutató települések között kellene lennie. 2016-ban mintaprogramként indult ugyanis a Tiszabura Jelenlét Program, és a község a kezdetektől, 2019 óta részt vesz a kormány Felzárkózó települések (Fete) nevű programjában. A Fete honlapja szerint programok sora valósult meg Tiszaburán: közösségi mosoda és fürdő kialakítása, baba-mama klub, gyógypedagógiai fejlesztések, rendszeres nyári táborok, Biztos Kezdet Gyerekház, gazdaságfejlesztés, zeneoktatás, sportfoglalkozások, munkahelyteremtés, álláskeresési segítség, lakhatási támogatás, adósságkezelési tanácsadás, tanulást segítő foglalkozások.

A tiszaburai választási csalások szerinte tükröt mutatnak a roma felzárkózásnak. Ha itt ilyen a helyzet, milyen lehet máshol? Amennyiben a 2026-os választáson is megismétlődnek a visszaélések, akkor – állította – elmondható lesz, hogy „ez nem integráció, hanem modern rabszolgaság”, amely a szavazatuk eladására kényszeríti az embereket.