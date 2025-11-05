Bukdácsol a paksi terv

atomerőmű;Roszatom;atomerőmű-bővítés;Paks 2;Paks II. Zrt.;

2025-11-05 17:17:00 CET

Kedden úgynevezett részhasználatbavételi engedélyt adott a két tervezett Paks 2-es blokkból az - 1-től 4-ig sorszámozott négy működő paksi blokk melletti - 5-ös alatti talaj szilárdítására az Országos Atomenergia Hivatal (OAH).

A hozzájárulás elengedhetetlen a nukleáris építkezés tényleges megkezdését jelentő úgynevezett első betonöntéshez – hangsúlyozzák szakértők. Az Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin közötti, 2014-es, puccsszerű megállapodással induló magyar-orosz atomberuházás elhúzódására jellemző, hogy az első betonöntést eredendően még 2017-re várták. A magyar kormány vagy az orosz fővállalkozó azóta rendszeresen elkötelezi magát a mindig „ütemterv szerint haladó” beruházás további gyorsítása mellett a nyilatkozattól számított néhány hónap múlva bizonyosan bekövetkező betonöntésre. Ezt aztán az idő rendszeresen elmossa. Szijjártó Péter az eseményt 2024. novemberében például „legkésőbb” ez év januárjára-februárjára tette. A külgazdasági és külügyminiszter a kivitelezés hivatalos kezdetét jelentő betonozást most október közepén - természetesen „legkésőbb” - jövő februárra tolta.

A részhasználatbavételi engedélyről kiadott hivatalos iratok tanúsága szerint ez az eljárás sem ment zökkenőmentesen – közölte a Hvg.hu, megjegyezve, hogy erről sem Szijjártó Péter, sem más közreműködő nem tett említést. Az OAH-tájékoztató szerint a munkagödör oldalfalán már 2024 novemberében repedések jelentek meg. Január 30-án aztán a gödör egyik - amúgy a működő atomerőműhöz közeli – sarka leomlott. Ekkor a hatóság leállíttatta a kapcsolódó munkálatokat. A tevékenység folytatására kiadott júniusi engedélyig ezzel együtt az első betonöntéshez szükséges talajszilárdítás-részhasználatbavételi eljárás is szünetelt. A hosszas egyeztetések után most kiadott hozzájárulás további feltételeket szab. Így a magyar állami Paks II. Zrt.-nek tájékoztatást kell adnia a gödörfal-megtámasztó töltés elbontásának ütemezéséről, a munkagödör állapotának bármely jelentős – különösen vízügyi - változásáról, a talajszilárdítás adatait a kivitelezésben is figyelembe kell venni, illetve 90 napon túli leállás esetén a teljes munkagödör állapotát újból fel kell mérni.