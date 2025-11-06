„Szövetségeseink meggyengítése nem szolgálja az amerikai népet” – Megszüntetik a magyar Szabad Európa finanszírozását

Magyarország;Egyesült Államok;Szabad Európa;

Erről az illetékes amerikai kormányzati szerv vezetője tájékoztatta a képviselőket.

Az Egyesült Államok Globális Médiaügynökségének (USAGM) vezérigazgatója, Kari Lake levélben tájékoztatta a képviselőket, hogy az ügynökség megszünteti a Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL) magyar nyelvű szolgálatát, azaz a Szabad Európa kiadványait – írja a 444.

A portál összefoglalója szerint Lake azt írta,

„a jövőben az USAGM megszünteti az amerikai adófizetők pénzének bármilyen felhasználását NATO-szövetségeseink közönségeinek tartalomgyártására vagy -terjesztésére, és az erőforrásokat az adminisztráció prioritásaival összhangban más célokra fordítja”.

Hozzátette, hogy „az USAGM, az Amerika Hangja (Voice of America), a Kubai Műsorszolgáltatási Hivatal, valamint a nem szövetségi támogatott szervezetek, amelyek amerikai adókból kapnak finanszírozást, nem azért léteznek, hogy más országok – például az Európai Unió vagy bármely külföldi kormány, szövetség vagy nemzetközi szervezet – érdekeit vagy politikáját szolgálják, hanem kizárólag az amerikai nép érdekeit”.

„A szövetségeseink meggyengítése nem szolgálja az amerikai népet”

– hangsúlyozta.

Vagyis – állapítja meg a 444 – a kormányszerv vezetője kijelentette (azaz nyilvánvalóan a Trump adminisztráció tette ezt), hogy az Orbán-kormányt szövetségesének tekinti, a Szabad Európa működését pedig a magyar kormány meggyengítésére szolgáló eszköznek tartja.

A hírt egyébként egy Jordan Conradson nevű fehér házi Trump-propagandista tette közzé az X-en azzal, hogy „megszüntetik a közpénzből finanszírozott, globalista és Európai Unió-párti Szabad Európát, amely támadja és megpróbálja destabilizálni Magyarország nemzeti kormányát.”