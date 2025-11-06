Orbán Viktor és delegációja elindult Washingtonba, fideszes propagandisták is kísérik

Washington;Szijjártó Péter;Lázár János;Orbán Viktor;Egyesült Államok;delegáció;Donald Trump;

2025-11-06 12:04:00 CET

A miniszterelnök közölte, a cél, hogy Donald Trumppal új fejezetet nyissanak a magyar-amerikai kapcsolatokban.

Irány Washington! Munkára fel! – üzente Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök reggel a Facebook-oldalán.

A kormányfő kiemelte, Donald Trump amerikai elnök újraválasztása óta új perspektívák nyíltak a magyar-amerikai kapcsolatokban. „Az idei év első tíz hónapja volt az első szakasz, ahol helyrehoztuk mindazt, amit a Biden-adminisztráció alatt elszenvedett Magyarország és a magyar-amerikai kapcsolatok. A politikai alapú szankciók eltűntek, a Magyarországot támadó NGO-k amerikai támogatása megszűnt, és újra vízummentesen utazhatunk az Egyesült Államokba” – sorolta a miniszterelnök, megállapítva, hogy az első szakasz ezzel lezárult.

Ma – folytatta –

„azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar-amerikai kapcsolatokban”.

Hozzátette, céljuk egy stratégiai együttműködés kialakítása, amely magában foglalja az energetikai kapcsolatokat, a befektetéseket, a védelmi együttműködést és az orosz-ukrán háború utáni világról való egyeztetést. „Olyan megállapodáson dolgozunk, amely kölcsönös előnyökön alapul, és minden magyar ember javát szolgálja” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be saját közösségi oldalán, hogy a hatodik Orbán-Trump találkozó következik, és „egyértelműen ez lesz a legfontosabb”.

„A veszélyek korában élünk, amelyek feloldásában az amerikai elnöknek és a magyar miniszterelnöknek kulcsszerepe van. Mi vagyunk az egyetlenek, akik három és fél éve a béke pártján állunk, Donald Trump pedig az egyedüli reményt jelenti a béke visszatérésére Közép-Európában. Mindemellett Európában jelenleg különösen nagy kihívást jelent az energiaellátás biztosítása, így ebből a szempontból is kulcsfontosságú lesz a holnapi találkozó” – jelentette ki a tárcavezető.

Lázár János a Facebook-oldalán egy rövid interjút osztott meg a felszállás előtt, amelyben többek között úgy fogalmazott, „azért megyünk, hogy az Amerikai Egyesült Államok kormányának támogatását megszerezzük a magyar emberek számára. Ez az út célja: hogy jó legyen a magyaroknak”.

A Telex eközben arra hívta fel a figyelmet: összehangolt Facebook-poszt-áradattal indították a csütörtök reggelt a Fidesz közismert influenszerei, hogy megmutassák, ők is helyet kaptak Orbán Viktor Washingtonba tartó különgépén. A posztokban mások mellett feltűnik Deák Dániel, Bohár Dániel, Kohán Mátyás, Szánthó Miklós, illetve Lentulai Krisztián is.

De a portál összefoglalója szerint

a miniszterelnök saját Instagram-posztjában hallható Csuhaj Ildikó, az ATV korábbi főmunkatársának hangja is, aki jelenleg az állami médiában futó Selyemzsinór című podcast résztvevője,

a fedélzetről készített fotókon felbukkan Velkovics Vilmos műsorvezető,

és Cs. Király Tamás, aki legutóbb akkor került a figyelem középpontjába, amikor Szijjártó Péter közbenjárására Moszkvában készíthetett interjút Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel,

de a gépen tartózkodik Gáll Csongor, az Index jelenlegi videórovat-vezetője is, aki korábban a KDNP-nek is dolgozott.

A delegáció tagja Szijjártó Péter külügyminiszter, Nagy Márton nemzetgazdasági, Hankó Balázs innovációs és kulturális, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi, Lázár János építésügyi és Lantos Csaba energiaügyi miniszter is. Hozzájuk csatlakoznak cégvezetők, újságírók és kutatóműhely-vezetők.

A Flightradar jelzése szerint a kormánydelegációt és a fideszes megmondókat szállító repülőgép fél kilenc körül szállt fel Budapestről.