A Kúrián is vesztettek a Hell Energy tulajdonosai a Forbes ellen

2025-11-06 15:42:00 CET

Jogerős ítélet született a 2019 óta húzódó perben, a Kúria kimondta, hogy az üzleti magazin jogszerűen járt el, amikor ifj. Barabás Ernő és Barabás Zsolt nevét feltüntette a gazdasági rangsoraiban.

A Kúria részítéletével jogerősen lezárult a Hell Energy tulajdonosai által a Forbes kiadója, a Mediarey Hungary Services Zrt. ellen indított, több mint öt éve tartó sajtóper – számolt be csütörtökön az üzleti magazin.

E szerint a legfelsőbb bíróság fenntartotta az alsóbb fokú bíróságok döntését – ahol a Forbes jelentős részben már nyert –, ezzel megerősítve: a magazin jogszerűen járt el, amikor a Hell Energy tulajdonosait a „Barabás család” név alatt feltüntette a gazdasági rangsoraiban. A Kúria kimondta, hogy a lap közérdeket szolgáló, nyilvánosan hozzáférhető cégadatok alapján készült gazdasági tartalmat közölt, amely a sajtószabadság védelme alá tartozik.

A döntés értelmében a felülvizsgálati kérelmet benyújtó felperesek – ifj. Barabás Ernő és Barabás Zsolt – elveszítették a pert, és fejenként 230 124 forint felülvizsgálati költség megfizetésére kötelezte őket a Kúria. Ezzel együtt a lap számára kedvezően zárult a korábbi, 2019 decemberében kezdődött jogvita, amelyben a bíróságok összesen 5,2 millió forintot ítéltek meg a kiadó javára. Ennek előzménye volt egy ideiglenes intézkedés, amely következtében a Barabás testvérek 2019 végén jogi úton elérték, hogy visszavonják a Forbes aktuális lapszámát, mert a lap munkatársai a nyilvánosan elérhető adatokat felhasználva becslést készítettek a vagyonukról és szerepeltették őket listáikon.

Dr. Hüttl Tivadar, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) ügyvédje, a magazin jogi képviselője szerint a Kúria megerősítette, hogy a személyes adatok védelméhez való jog nem akadálya a jelentős befolyással rendelkező gazdasági szereplők vagyonára vonatkozó, tényalapú tájékoztatásnak. „Az, hogy ez kényelmetlen az érintett szereplők számára, nem elegendő a sajtószabadság korlátozásához” – tette hozzá.

Amint arról lapunk is beszámolt, a Barabás testvérek korábban ügyvédi felszólító levélben tízmillió forintos sérelemdíjat, nyilvános bocsánatkérést, valamint a róluk szóló bejegyzések eltávolítását követelték a TASZ-tól, miután a jogvédő szervezet arról számolt be, hogy közreműködésével a Forbes jogerősen megnyerte azt a pert, amelyet a Hell tulajdonosai a lap ellen indítottak. A vállalkozók a Forbes elleni eljárásokkal azt kívánták elérni, hogy róluk semmilyen információ ne jelenjen meg a nyilvánosságban, noha számottevő gazdasági befolyással rendelkeznek, állami támogatásokban részesülnek, így cégeik működése, növekedése és piaci szerepe közügynek tekinthető.