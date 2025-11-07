Buszokkal viszik Belgrádba a Vučić-rezsim híveit, éhségsztrájk és számháború jött az újvidéki pályaudvari tragédia évfordulója után

Szerbia;tüntetés;pályaudvar;tragédia;éhségsztrájk;Újvidék;Aleksandar Vucic;számháború;

2025-11-07 05:45:00 CET

Buszokkal szállítják a fővárosba a kormányzat híveit, a nemzet egységét és vezére melletti kiállását demonstrálni hivatott tüntetésre érkeznek a határon túliak is.

Több órán át farkasszemet néztek a parlament előtt Belgrádban szerda este a hatalmi korrupció ellen és a demokratikus jogállam védelmében tüntetők, illetve Aleksandar Vučić rezsimjének támogatói. Szombaton Újvidéken, a diáktüntetéseket elindító, 16 halálos áldozatot követelő vasútállomási tragédia egyéves évfordulóján jelentette be az egyik áldozat édesanyja, Dijana Hrka, hogy éhségsztrájkot kezd a belgrádi parlament előtt. Az éhségsztrájkoló anya a tragédia felelőseinek megnevezését és felelősségre vonását valamint előrehozott választások kiírását és azon tüntetők szabadon engedését követeli, akiket szerinte jogellenesen fosztottak meg szabadságuktól az elmúlt egy évben.

Hrka éhségsztrájkja lavinát indított el a szerb fővárosban, ahol már vasárnap este viharos pro és kontra tüntetésre került sor a két tábor között. Az Aleksandar Vučić elnök nevével fémjelzett hatalom márciusban hozta létre saját diáktüntetői táborát, akik lesátoroztak a természetvédelmi örökségnek számító, a parlamenttel szembeni Pionír közparkban, kordonokkal vették körül azt és magán biztonsági szolgálatot állítottak. A rendőrség is védelmezi az ellenzék és az ellenzéki média által csak Ćacilendként emlegetett sátortábort. A magukat diáknak mondó tüntetők (az ellenzék szerint a hatalom által fizetett nem diákok) mindmáig megszállva tartják a közparkot és a parlament előtti Nikola Pašić teret is, holott a hivatalos verzió szerint ők állítólag az egyetemi karok blokádja és a hatalommal szembeszálló diákmozgalom ellen tiltakoznak, azt állítva, hogy tanulni akarnak.

Hrka éhségsztrájkja kezdete óta az ellenzéki mozgalom látványosan erősödni kezdett a fővárosban. Szerda este már többezresre dagadt mindkét tábor, csütörtökön délben pedig többszáz középiskolás diák vonult ki az éhségsztrájkoló édesanyához, hogy támogatásukról biztosítsák. 11 óra 52 perckor, az újvidéki tragédia időpontjában, leállt a forgalom a parlament közeli sugárutakon, ahol 16 perces csenddel emlékeztek a 16 áldozatra. Az ellenzéki képviselők is kivonultak az ülésteremből, és csatlakoztak a megemlékezőkhöz – számolt be a Danas.

Akárcsak a szombati újvidéki évfordulós demonstráció, a szerda esti tüntetés résztvevői kapcsán azonnal számháború robbant ki, miután a hatóságok mindkét esetben hamis számadatokat tettek közzé. Szombaton először a rendőrség is 150-160 ezerre becsülte az újvidéki kormányellenes évfordulós tüntetés résztvevőinek számát, de a belügyminisztérium hivatalos adatai szerint 39 500-an vettek részt. A tárca csütörtökön a szerda esti tüntetésről is azt közölte, hogy a Ćacilendnél 47 500-an voltak, az éhségsztrájkoló édesanya mellett pedig mintegy 2600-an. A szerb ellenzéki médiában közzétett légi (drón)felvételek azonban egészen mást igazolnak. A Nyilvános Rendezvények Archívuma által tegnap az X-en nyilvánosságra hozott becslése szerint az Aleksandar Vučić elnök alakulata, a Szerb Haladó Párt (SNS) által szervezett demonstráción a Ćacilendnél 14 ezren, Hirka mellett pedig mintegy 10 ezren álltak ki, adta közzé a vajdasági Szabad Magyar Szó.

A szerb ellenzéki média és az AFP hírügynökség egybehangzó helyszíni jelentése szerint Aleksandar Vučić elnök híveinek tetemes részét az SNS által bérelt buszok sora szállította a fővárosba az ország különböző szegleteiből. A hatalom mellett demonstrálók között a kormány több minisztere és Ana Brnabić házelnök, korábbi miniszterelnök is részt vett. A tömeg ünnepélyesen fogadta a Koszovóból gyalog érkező első csoportot. Továbbiak is jönnek, mert a kormányzó SNS november 15-re nagy demonstrációt hirdetett Újvidékre, amely többek között a nemzet egységét és a Vučić-rezsim melletti egységes kiállását hivatott nyomatékosítani. – Hosszú utat tettünk meg, hogy támogassuk elnökünket és hazánkat. Vučić mindig támogatott minket; meg akarjuk mutatni, hogy a béke és az egység mellett állunk – mondta az egyik koszovói résztvevő az AFP-nek.