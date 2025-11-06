Orbán Viktor Melania Trumpról beszélt a repülőgépén, az apját ismeri, normális, vidéki ember

Washington;Orbán Viktor;Egyesült Államok;csúcstalálkozó;Donald Trump;Melania Trump;

2025-11-06 20:15:00 CET

Ránézünk, kevesen gondoljuk, hogy este meginnék vele egy sört – mondta Donald Trumpról a magyar kormányfő.

Orbán Viktor csütörtök este kitett egy videót a Facebook-oldalára, amelyen a Washingtonba tartó repülpőgépén a többo közt arról beszél, hogy Donald Trump felesége, Melania Trump közép-európai, egészen pontosan „egy szlovén”, akinek ismeri az édesapját, aki a miniszterelnök szerint „egy olyan ember, mint mi, normális, vidéki, két lábbal a földön”, semmi túlzás.

Időközben az Index is kitett egy videót, amelyen Orbán a repülőn Donald Trumpról beszél. „Nem érdemes alábecsülni intellektuálisan az amerikai elnököt. Ez Európában szokás, ez tévedés” – mondta, majd fejtegetésbe kezdett az amerikai politikát illetően.

„Kívülről nézve egy marketingkép van, valahol a magasban repül az elnök, a valóságban ez nem így van. Ránézünk, kevesen gondoljuk azt, hogy este meginnék vele egy sört, nem? Ez nem szokott eszébe jutni az embernek a tévéképernyő előtt, de leülsz vele beszélgetni, szívesen maradsz, van mélysége. Az amerikai kommunikációnak a lényege, hogy semminek nincs mélysége, egy megdöbbentő, lenyűgöző felszíne van a dolgoknak, az amerikai dolgokra ez gyakran igaz, de az elnökre nem”

– fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő és delegációja, köztük miniszterek, üzletemberek és fideszes propagandisták csütörtökön indultak Washingtonba, ahol a kormányfő Donald Trump amerikai elnökkel fog tárgyalni, többek közt mentességet kérve tőle a magyar kormány számára az orosz olajjal szembeni szankciók alól. Időközben kiszivárgott a konkrét programterv is, amely szerint J. D. Vance alelnökkel, valamint az országában puccskísérlet miatt elítélt volt brazil államfő, Jair Bolsonaro fiával is találkozik majd a magyar kormányfő.