2025-11-07 06:35:00 CET

Valószínűleg Japán kizárólagos gazdasági övezetén kívül csapódott be.

Észak-Korea újabb ballisztikus rakétát indított keleti partjaitól a tenger felé - közölte pénteken a dél-koreai hadsereg.

A japán kormány szintén beszámolt arról, hogy Észak-Korea egy ballisztikus rakétát indított, amely valószínűleg Japán kizárólagos gazdasági övezetén kívül csapódott be.

Takaicsi Szanae japán kormányfő szerint nincs megerősített jelentés károkról.

Észak-Korea a múlt hónapban több rövid hatótávolságú rakétát indított.

Az ENSZ határozatai tiltják Észak-Koreának, hogy bármilyen hatótávolságú ballisztikus rakétát indítson vagy akár csak teszteljen. Ezek általában föld-föld rakéták, amelyek nukleáris robbanófejjel is felszerelhetők. Phenjan az elmúlt években jelentősen megnövelte rakétakísérletei számát.