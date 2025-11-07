Bejelentette visszavonulását Nancy Pelosi

Egyesült Államok;visszavonulás;Nancy Pelosi;

2025-11-07 07:07:00 CET

Jelenlegi mandátumának lejártával, 2027 januárjától nyugdíjba vonul.

Bejelentette visszavonulását csütörtökön Nancy Pelosi demokrata párti politikus, az elmúlt negyven év amerikai politikai életének emblematikus alakja, a washingtoni képviselőház első női vezetője.

Pelosi közölte, hogy jelenlegi mandátumának lejártával, 2027 januárjától nyugdíjba vonul.

– Valóban szívesen hallattam az önök hangját a kongresszusban

– mondta a 85 éves politikus a közösségi portálokon közzétett, az általa 1987 óta képviselt San Francisco lakosaihoz címzett videóban.

Donald Trump első mandátuma (2017-2021) alatt Pelosi a republikánus vezető egyik fő ellenzéke volt, először a képviselőházi demokrata párti kisebbség vezetőjeként, majd 2019-től mint házelnök, amikor a demokrata párt lett ismét többségben a törvényhozás alsóházában. A pártok közötti, illetve belső harcokban edzett taktikusnak nagy szerepe volt Barack Obama egészségügyi reformjának 2010-ben és Joe Biden gigantikus beruházási programjának 2021-ben történt elfogadásában.

Donald Trump a lemondás hírére reagálva „rettenetes nőnek” nevezte Pelosit, aki „rossz munkát végzett”.

– Úgy vélem, a visszavonulásával nagy szolgálatot tesz a nemzetnek

– jelentette ki az elnök az Ovális Irodában.