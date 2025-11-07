Orbán Viktor Washingtonban: Egy szövetségnek az igazi értékét a kipróbáltsága adja meg

Washington;Orbán Viktor;Egyesült Államok;Kossuth Rádió;Donald Trump;

A miniszterelnök közölte, az amerikai elnök fiatalos energiával, egy Trump-tornádóval tért vissza a világpolitika színpadára, és ez nekünk, magyaroknak jó.

Egy szövetségnek az igazi értékét a kipróbáltsága adja. Minél több közösen megvívott küzdelem van mögötte, annál erősebb és értékesebb. És a mai amerikai-magyar szövetség ilyen – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szokásos rádióinterjújában, melyet ezúttal Washingtonban, a magyar nagykövetségen vettek fel, ahol a miniszterelnök pénteken megbeszélést folytat Donald Trump amerikai elnökkel a Fehér Házban.

A kormányfő felidézte, 2016-ban egy nagy megerősítést kaptunk, mert Donald Trump nyert, aki „pontosan ugyanazt gondolta, mint mi”. De elvesztette a következő választást, és abban a pillanatban az addig remekül működő magyar-amerikai kapcsolat hirtelen elromlott, szankciókat vezettek be velünk szemben, „minden területen büntettek minket az amerikaiak”. Idén – folytatta – visszatértünk oda, ahol 2016-ban voltunk, azzal a különbséggel, hogy az amerikai elnök ma sokkal inkább felkészült.

– Mi is közreműködtünk a programjuk kidolgozásában. És most, amikor visszatért, akkor teljes fegyverzetben, hiába évszámok szerint idős ember, fiatalos energiával, egy Trump-tornádóval tért vissza a világpolitika színpadára. És ez nekünk, magyaroknak jó

– fogalmazott a miniszterelnök.

Kiemelte, Magyarországon 1400 olyan vállalat működik, mely amerikai tulajdonban van, ezek mintegy százezer munkahelyet adnak a magyar családoknak. Java részben modern technológiával rendelkező cégekről van szó, így technológiát is hoznak Magyarországra. A kormányfő kiemelte, arra számítanak, hogy az év hátralévő részében még három-négy jelentős amerikai beruházás érkezik hazánkba.

Majd arról beszélt, az egyetemek és kutatóintézetek közti együttműködés is kiváló. De a béke ügyében, vagy a háború ügyében, a bevándorlás-migráció ügyben és a családi értékek védelme ügyében is teljes összhang van a két kormányzat között. – Ez egy bajtársias viszony ebben a pillanatban – összegzett.

Arra a kérdésre, mi kell ahhoz, hogy meg lehessen győzni Donald Trumpot arról, Magyarországnak mentességet kell kapnia az orosz szankciók alól, a kormányfő azt mondta: erre majd péntek délután tud válaszolni, mert „a mostani tárgyalási témák közül ez a legsúlyosabb és legfontosabb a magyar háztartások, a magyar családok és a magyar vállalatok számára”. – És nekem itt eredményt kell elérnem holnap – szögezte le.

– Nem akarok adni érte semmit a szónak az üzleti értelmében, mert itt nem arról van szó, hogy valami ajándékot kérnénk az amerikaiaktól, vagy valamifajta szokatlan dolgot. Hanem egyszerűen annak a belátását, hogy az a szankciórendszer, amit kivetettek legutóbb az orosz energiára, az a Magyarországhoz hasonló helyzetben lévő országokat – akiknek nincs tengerük – lehetetlen helyzetbe hozza. Azt kérem az elnöktől, hogy ezt lássa be

– közölte a miniszterelnök, megjegyezve, vannak javaslatai a megoldásra.

Hozzátette, vannak más témák, ahol más megközelítést fog alkalmazni, ott inkább a kölcsönös érdekek leltározása lesz majd a feladat. De az orosz energiára vonatkozó kérdések nem ilyenek, ott belátást kér az amerikai elnöktől.

Ezt követően, a háború ügyében Orbán Viktor arról beszélt: az amerikai elnök a béke embere, és ez nem egy politikai célkitűzés a részéről. Régóta ismerem őt – jelentette ki a miniszterelnök, és úgy folytatta, „ez egy keresztény ember, aki azt gondolja, hogy a háború az rossz dolog”. Hozzátette, az amerikaiak meg vannak győződve arról, hogy az emberek közti szabad gazdasági kapcsolatok végső soron boldogsághoz vezetnek. Az európaiak erről kicsit komplikáltabban gondolkoznak – jegyezte meg –, de ez most érdektelen az ügy szempontjából.

– Nyolc hónap alatt nyolc kisebb-nagyobb konfliktust tudott lezárni, de a legnagyobb feladat még itt van előtte, ez az orosz-ukrán háborúnak a lezárása, amely egy amerikai elnök számára is nagy kihívás

– mondta Donald Trumpról a miniszterelnök.

Arra a kérdésre, szerinte mi kell ahhoz, hogy a békecsúcsot belátható időn belül meg lehessen rendezni, a kormányfő azt mondta, ez a csúcs megtörténik majd, hiszen bejelentették. Az a kérdés, hogy azt a funkciót szánják neki, hogy közelebb vigyen a békéhez, vagy várnak addig, míg minden kérdésben sikerül megegyezni, és a találkozón bejelentik a megállapodást, ez még nem dőlt el – vélekedett.

Orbán Viktor ezt követően közölte, két különböző kérdés körül kell forognia a gondolatainknak, ráadásul egyszerre:

hogyan lehet elkerülni a háború kiterjedését, azt, hogy beszippantsa az európaiakat,

és utána mi lesz, ha vége a háborúnak, Ukrajna képes lesz-e önmagát fenntartó államként létezni.

Szerinte utóbbira a válasz „inkább borongós, semmint biztató”, ma az a közmeggyőződés, hogy Ukrajna a háborús csapások és egyéb gyengeségek okán sem tud külföldi pénzügyi segítség nélkül talpon maradni.

– Olyan megoldást kell találnunk, hogy az ukránok is talpon maradjanak, de ez a lehető legkevesebbe kerüljön Európának

– szögezte le. Kiemelte, az európaiak azt gondolják, a háborúnak van megoldása a harctéren, az ukránok győzni fognak és Oroszországot jóvátétel fizetésére lehet kötelezni. – Ez magyar fejjel mérföldekre van a realitásoktól – állapította meg, hozzátéve, szerinte „ez olyan illúzió, amibe komoly ember nem ringathatja magát”. Kiemelte, már most óriási összegekről beszélünk, de ez kis összeg ahhoz képest, amiről a következő éveket illetően beszélnek az elemzők. Majd leszögezte, ez nem a mi problémánk, mert mi nem veszünk részt ebben a háborúban.

A miniszterelnök azt mondta, „mindenki azon dolgozik, hogy Magyarországot belenyomják ebbe a háborúba”, de ő ezt nem akarja, „ez a csata tétje”. Hogyan tudjuk ellensúlyozni? – tette fel a kérdést, és válaszként említette

a háborúellenes aláírásgyűjtést,

azt, hogy az amerikaiakkal összefogva dolgoznak azon, hogy békét tudjanak teremteni, vagy legalábbis tűzszünetet.

– Az amerikai kapcsolatok és a holnapi tárgyalások, meg a magyar nép egységes kiállása már elegendő erőt kell adjon a mindenkori magyar miniszterelnöknek, hogy a legnagyobb nyomást is kiállja – jelentette ki a kormányfő.