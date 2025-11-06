Orbán Viktor megérkezett az Egyesült Államokba, republikánus és demokrata szenátorok várták a rossz hírrel

Közép-európai idő aszerint este 8 óra (amerikai keleti parti idő szerint délután 2 óra) után a washingtoni Dulles nemzetközi repülőtéren landolt az a bérelt Wizz Air-járat, amelyen Orbán Viktor utazott az Egyesült Államokba találkozni Donald Trump amerikai elnökkel – derül ki a Flightradaron látható információkból . A magyar kormányfőt több minisztere és több cégvezető és a Fidesz-közeli média képviselői is elkísérte az útra, Deák Dániel, a XXI. Századi Intézet vezetője Facebook-reeljének a tanúsága szerint az amerikaiak egy elég nagy autókonvojjal fogadták őket.Kiszivárgott Orbán Viktor amerikai programja, a küldöttségéből többen is ötcsillagos hotelekben szállnak meg
A fideszes influenszerek indulás óta szőnyegbombáznak a Facebookon és máshol a közösségi médiában, Orbán Viktor nyilvánvalóan választási PR-akciónak is szánja a találkozóját Donald Trumppal. Ennek a tárgyalásnak a fő kérdése az lesz, a magyar kormányfő le tudja-e beszélni az amerikai elnököt arról, hogy Magyarországnak tartana kell-e magát azokhoz a szankciókhoz, amelyeket az Egyesült Államok vetett ki a két nagy orosz kőolajipari óriásra, a Rosznyeftyre és a Lukoilra. Donald Trump szerint nem, de az útra Orbán Viktor mellé szegődött Hwernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója is Jászai Gellért 4iG-vezér, Mátrai Károly, az MVM vezérigazgatója és Jákli Gergely, a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója mellett, ami üzleti megállapodások lehetőségét vetíti előre.Donald Trump: Orbán Viktor mentességet kért az oroszokra kivetett szankciók alól, de nem adtam neki
Bár az Orbán-kormány minden kockázat ellenére a körömszakadtáig ragaszkodik az orosz energiahordozókhoz, Donald Trump útmutatásának megfelelően az amerikai útjához időzítve egy kétpárti, vagyis republikánus és demokrata szenátorokból álló csoport nyilatkozatot adott ki, amely a Vlagyimir Putyin által adott kőolajról és földgázról történő leválásra szólítja fel Magyarországot. E szerint – vette észre a Portfolio a Bloomberg hírét – a Putyin-rezsim az Ukrajna ellen 2022. február 24-én indított háborút finanszírozza az energiahordozóiért kapott pénzből, így – írtuk meg nemrég –, az Orbán-kormány által a háború kitörése óta utalt 9,1 ezer milliárd forint egy részéből is.Nem éri meg az orosz földgáz, Magyarország számára egyre kockázatosabb és drágább a keleti energiabeszerzésAz Egyesült Államok konkrét tervet vár, miként válik le Magyarország az orosz kőolajról és földgázrólAz Orbán-kormány 9,1 ezer milliárd forintot utalt a Putyin-rezsimnek kőolajért és földgázért az orosz-ukrán háború kitörése óta
„Magyarország nem mutatja annak a jelét –, hogy csökkentené függőségét az orosz kőolajtól és földgáztól, noha az Európai Unió előírta, hogy a tagországainak 2027-ig le kell válniuk” – emlékeztet a tíz szenátor, köztük a republikánus Roger Wicker (Mississippi), Thom Tillis (Észak-Karolina) és Mitch McConnell (Kentucky), valamint a demokraták Jeanne Shaheen (New Hampshire), Chris Van Hollen (Maryland) és Chris Coons (Delaware) által aláírt nyilatkozat.Végleg leválik az orosz energiáról az Európai Unió, Magyarország nem vétózhatVizsgálják, milyen hatásokkal jár, ha teljesen leválik az orosz energiáról az Európai Unió
Úgy tudni, Washingtonban Orbán Viktor a kíséretével először a magyar nagykövetségre hajt, ahol a magyar kormányfő tárgyal az államellenes bűncselekmények miatt elítélt volt brazil elnök Jair Bolsonaro fiával, az önkéntes amerikai száműzetésben élő Eduardo Bolsonaróval aztán ad egy interjút a Kossuth Rádiónak. Pénteken amerikai keleti parti idő szerint dél körül (közép-európai idő szerint este 6 óra körül) megy a Fehér Házba, ahol elkölt egy munkaebédet Donald Trumppal.