Orbán Viktor megérkezett az Egyesült Államokba, republikánus és demokrata szenátorok várták a rossz hírrel

2025-11-06 21:51:00 CET

Egy kétpárti szenátori csoport arra szólítja fel Magyarországot, hogy váljon le az orosz energiahordozókról.

Közép-európai idő aszerint este 8 óra (amerikai keleti parti idő szerint délután 2 óra) után a washingtoni Dulles nemzetközi repülőtéren landolt az a bérelt Wizz Air-járat, amelyen Orbán Viktor utazott az Egyesült Államokba találkozni Donald Trump amerikai elnökkel – derül ki a Flightradaron látható információkból . A magyar kormányfőt több minisztere és több cégvezető és a Fidesz-közeli média képviselői is elkísérte az útra, Deák Dániel, a XXI. Századi Intézet vezetője Facebook-reeljének a tanúsága szerint az amerikaiak egy elég nagy autókonvojjal fogadták őket.

A fideszes influenszerek indulás óta szőnyegbombáznak a Facebookon és máshol a közösségi médiában, Orbán Viktor nyilvánvalóan választási PR-akciónak is szánja a találkozóját Donald Trumppal. Ennek a tárgyalásnak a fő kérdése az lesz, a magyar kormányfő le tudja-e beszélni az amerikai elnököt arról, hogy Magyarországnak tartana kell-e magát azokhoz a szankciókhoz, amelyeket az Egyesült Államok vetett ki a két nagy orosz kőolajipari óriásra, a Rosznyeftyre és a Lukoilra. Donald Trump szerint nem, de az útra Orbán Viktor mellé szegődött Hwernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója is Jászai Gellért 4iG-vezér, Mátrai Károly, az MVM vezérigazgatója és Jákli Gergely, a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója mellett, ami üzleti megállapodások lehetőségét vetíti előre.

Bár az Orbán-kormány minden kockázat ellenére a körömszakadtáig ragaszkodik az orosz energiahordozókhoz, Donald Trump útmutatásának megfelelően az amerikai útjához időzítve egy kétpárti, vagyis republikánus és demokrata szenátorokból álló csoport nyilatkozatot adott ki, amely a Vlagyimir Putyin által adott kőolajról és földgázról történő leválásra szólítja fel Magyarországot. E szerint – vette észre a Portfolio a Bloomberg hírét – a Putyin-rezsim az Ukrajna ellen 2022. február 24-én indított háborút finanszírozza az energiahordozóiért kapott pénzből, így – írtuk meg nemrég –, az Orbán-kormány által a háború kitörése óta utalt 9,1 ezer milliárd forint egy részéből is.

„Magyarország nem mutatja annak a jelét –, hogy csökkentené függőségét az orosz kőolajtól és földgáztól, noha az Európai Unió előírta, hogy a tagországainak 2027-ig le kell válniuk” – emlékeztet a tíz szenátor, köztük a republikánus Roger Wicker (Mississippi), Thom Tillis (Észak-Karolina) és Mitch McConnell (Kentucky), valamint a demokraták Jeanne Shaheen (New Hampshire), Chris Van Hollen (Maryland) és Chris Coons (Delaware) által aláírt nyilatkozat.

Úgy tudni, Washingtonban Orbán Viktor a kíséretével először a magyar nagykövetségre hajt, ahol a magyar kormányfő tárgyal az államellenes bűncselekmények miatt elítélt volt brazil elnök Jair Bolsonaro fiával, az önkéntes amerikai száműzetésben élő Eduardo Bolsonaróval aztán ad egy interjút a Kossuth Rádiónak. Pénteken amerikai keleti parti idő szerint dél körül (közép-európai idő szerint este 6 óra körül) megy a Fehér Házba, ahol elkölt egy munkaebédet Donald Trumppal.