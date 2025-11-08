Nem adják akárkinek, a Sziget Fesztivál szellemiségének az érdekében vizsgálják a tulajdonosként beszállók esetleges politikai hátterét

politika;Gerendai Károly;tulajdonos;Sziget Fesztivál;

2025-11-08 17:36:00 CET

Hamarosan a Sziget Zrt. száz százalékos tulajdonosaként jegyzik be az általa nemrég alapított FestPro IoF2025 Kft.-t – tudtuk meg Gerendai Károlytól.

Amiként az idén 32 éves nyári fesztivál területét biztosító Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely egy hónappal ezelőtti Facebook-posztjából kiderült, a céget eddig tulajdonló brit Superstruct Entertainment az elmúlt évek veszteségei miatt elállt a jövőben szervezéstől. A britek felkérésére ugyanakkor az alapító, Gerendai Károly, aki szervezőtársaival együtt 2017-ben a többséget, három éve pedig a fennmaradó kisebbségi hányadot is eladta a Providence Equity Partners (PEP) nevű amerikai tőkealapnak, hajlott a visszavásárlásra és a folytatás biztosítására. (Az alapító és társai korábbi becslések szerint egyaránt körülbelül 6-6 milliárdot kaphattak az amerikaiaktól. A mostani bezárási döntés okaként sokan azt sejtik, hogy a Szigettel együtt közel száz fesztivált felvásárló Superstruct tavaly a PEP-től a KKR nevű még nagyobb amerikai tőkealaphoz került.

A Sziget közvetlen eladója a luxemburgi Superstruct.) Gerendai Károly a visszatérést többek kötött ahhoz kötötte, hogy Budapest hosszú távra, illetve az első 3 évben későbbre csoportosított kedvezménnyel újítsa meg az amúgy jövőre lejáró, évi 220 millió forintról szóló területhasználati megállapodást. A fővárosi közgyűlés összetétele miatt ez hosszas politikai viták után Gerendai Károly és Magyar Péter Tisza-pártelnök október végi találkozóján dőlt el. Így a Sziget a 10 éves hatályú új megállapodás értelmében az elkövetkező három év során 90 százalékos kedvezményt kap a területhasználati díjból, amit 2028 és 2030 között három közel egyenlő részletben fizet vissza, illetve a BudapestGO-t kiváltó magyar fiatalok is féláron juthatnak be. A folytatást odaadóan támogató Karácsony Gergely szerint a közgyűlési pecsét így már borítékolható.

Gerendai Károly új kft.-je az alaptőkének megfelelő 5 millió forintért vásárolta vissza a céget – pontosította az üzletember lapunknak a sajtóban terjengő téves adatokat. Arra a felvetésünkre, hogy az elmúlt évek veszteségei miatt lényegében legatyásodó zrt. tulajdonosának a cégbíróság és a könyvvizsgáló felhívása szerint az idei, 2 milliárd körülre becsülhető veszteséget tőkekpótlásként be kell fizetnie, rögzítette: egy ilyetén kötelezettségektől mentesített zrt.-t vesz át.

A britekkel kötött megállapodás értelmében a Superstruct „licenctulajdonosként” bevételhányadra jogosult, ami jelenleg a következő 15 évre hatályos.

A biztonságos újraindulás a Superstruct és Gerendai Károly szerint is körülbelül kétmilliárd forint tőkét igényel. Ennek összegyűjtése fejében az új tulajdonos-kft. hajlandó a zrt. legfeljebb 49 százalékától megválni.

A szükséges tőke egy jelentős hányadát a saját áttételes résztulajdonában lévő, a ferencvárosi Budapest Park nevű koncerthelyszínt üzemeltető Kultúrpark Zrt. biztosítaná. Ennek fejében a cég körülbelül 15 százaléknyi Sziget-részt kapna. További lehetséges befektetőtársait a Sziget-cégvezetőből vezérigazgatóvá előlépő Kádár Tamás segítségével Gerendai Károly a rendezvény beszállítói és nagyobb üzletfelei közül szólítaná meg. Arra a felvetésünkre, hogy a Sziget általa is vállalt liberális szellemiségének fenntartása végett vizsgálja-e a kiszemelt társtulajdonosok esetleges kormánypárti bekötöttségét, úgy fogalmazott: körültekintően igyekeznek feltérképezni a lehetséges befektetőtársak politikamentes szakmaiságát.

A jelöltek listája még nem teljes, de 8-9 céggel tárgyal.

Ezek tervei szerint anyagi hozzájárulásuk fejében 4-5 százalékos tulajdonrészt kapnának a Sziget Zrt.-ből, ahol így legfeljebb 6-7 társnak juthat „hely”. A menedzsment pedig – így például Kádár Tamás - a FestPro IoF2025 Kft.-ből számíthat kisebbségi hányadra. (Korábbi kisrészvényes-társai nem csatlakoznak.) A tulajdonosi csapatot még idén véglegesítené.

A 2026-os Sziget Fesztivál megrendezéséhez szükséges 2 milliárdon túl a többi a remélt jegy-, vendéglátási és szponzorbevétel. Szerinte a 2026-os fesztivál költségvetése sem marad el az idei 15 milliárdtól, de a programkínálat tükrözni fogja az eddigi tulajdonosokétól eltérő elképzeléseit. Sajtónyilatkozatai szerint mostantól a hangsúlyt a főfellépőkről a közel egy hetes, egyedi Sziget-élményre helyeznék át.