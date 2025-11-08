Hamarosan a Sziget Zrt. száz százalékos tulajdonosaként jegyzik be az általa nemrég alapított FestPro IoF2025 Kft.-t – tudtuk meg Gerendai Károlytól.
A polgármester Facebook-posztban, Rádai Dániel alpolgármester Lázár Jánosnak írt levélben tiltakozik az önkormányzat döntéshozatalból való kizárása ellen. A gyakorlat eddig is ez volt, de most már kormányrendeletbe foglalnák.
A veszteség mértéke már csak azért is figyelemre méltó, mert a Sziget Fesztivál mögött álló cég egy évvel korábban 355 milliós nyereséggel zárt.
Nem világos, hogy az átállás után hány alkalmazottra lesz szüksége a jelenleg 3400 embert foglalkoztató cégnek.
Októberig nem folyik érdemi termelés az üzemben, mindössze melegen tartják a kohót és a kokszolót, vagyis azokat az üzemrészeket, amelyek leállás esetén nem lennének újraindíthatók. A jövő újra bizonytalanná vált, az Orbán-kormány mindezért a sajtót okolja.
Egyetlen végső licitálókánt az indiai tulajdonban lévő Liberty Steel Central Europe Kft. vásárolhatja meg a Dunaferr maradékát összesen 55,8 millió euró, azaz mintegy 21 milliárd forintért – derül ki ki a cégbíróság határozatából.
A fővárosi közlekedési cég szerint az éves bérfejlesztésre a tulajdonos önkormányzat biztosítja a forrást.
A Magyar Nemzet tudomására jutott: Lénárd Andrást, a magyar kormány által is támogatott székelyföldi sörgyár, a Tiltott Csíki Sört előállító üzem tulajdonosát embercsempészet miatt keresik az Amerikai Egyesült Államokban.
A cégbíróság elrendelte a július elején fizetésképtelenséget jelentő Green Holidays Kft. utazási iroda tagja (részvényese) vagyoni részesedésének lefoglalását, az erről szóló határozat a Cégközlönyben jelent meg, és végrehajtás indult a SzállásOutlet Kft. ellen.
Zárva marad Budapest csúcspatikája, miután a tulajdonosoknak az elmúlt egy hónapban sem sikerült rendezniük a vitájukat. Így nem is tudtak eleget tenni annak az előírásnak, miszerint a gyógyszertáraknak a patikusok többségi tulajdonába kell kerülniük. A hatályos törvény szerint pedig az a patika-vállalkozás, ahol ez nem teljesült január 1-ig, nem adhat ki gyógyszert.
A médiumok tulajdonosi hátterét, annak esetleges aránytalanságát vizsgáló bizottság felállítását szorgalmazta Molnár Gyula, az MSZP elnöke.
Új tulajdonoshoz kerülhet a világ egyik legnagyobb piackutató társasága, a német GfK - írta csütörtökön a WirtschaftsWoche című német gazdasági hetilap.
Nem tudom megmondani, hogy ez esetben gyors, vagy lassú volt-e a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), mivel ilyen fúzióra még nemigen volt precedens - mondta lapunknak Urbán Ágnes, miután a hatóság közölte: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának szakhatósági hozzájárulását követően engedélyezte, hogy a Mediaworks Hungary Zrt. közvetlen, egyedüli irányítást szerezzen a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. felett.
Bachar Najari, a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. főtulajdonosa hétfőn ügyvédi letétbe helyezett 400 millió forintot, a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Zsolnayval szembeni követelésének fedezetéül, hogy a felszámolást megakadályozzák, bár jogosságát és összegét vitatják - erről Bachar Najari és Cséplő Petra, az igazgatóság elnöke, a svájci-magyar üzletember felesége számolt be szerdán Budapesten sajtótájékoztatón.
Megvásárolja az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. a paksi atomerőmű és a vértesi erőmű nem állami tulajdonú részvényeit - erről is döntött egyebek között az MVM szerdai közgyűlése.
A MET csoport közzétette tulajdonosainak listáját. A MET vezére, Lakatos Benjámin szerint azért volt indokolt az adatok nyilvánossá tétele, mert olyan szintre jutott a boszorkányüldözés és a tevékenységük démonizálása, hogy ideje egy pár dolgot helyrerakni - nyilatkozta az e heti Figyelőnek. Ennek ellenére a rövid idő alatt hihetetlenül magas eredményeket (csak 2012-es év során 50 milliárt forint nyereséget) elért cégcsoport körül a tulajdonosok személyéből fakadóan a felmerült gyanúk még inkább felerősödhetnek.
A korábbi tulajdonos Tolnai Sándor szerint Roderick Duchatelet, az Újpest FC elnök-tulajdonosa tudtával történt minden korábbi kifizetés, s a belga üzletember részletesen tisztában volt a tartozásokkal is. Eközben a Magyar labdarúgó Szövetség (MLSZ) az európai szövetség (UEFA) nyilatkozatát is kikérte az Újpest FC licencátruházásának ügyében Visontai Csongor, az Újpest FC jogi képviselője szerint.
Megszűnik az állami mobiltársaság, az MPVI Mobil Zrt. azzal, hogy a cég beolvad a Magyar Postába. Az április óta csak vegetáló vállalat arra lett volna hivatott, hogy belépjen a mobil szolgáltatási piacra, és lakossági, állami, illetve önkormányzati ügyfeleket szolgáljon ki.