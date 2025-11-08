Nem találtak gyógyszert a budai patikakrízisre

Zárva marad Budapest csúcspatikája, miután a tulajdonosoknak az elmúlt egy hónapban sem sikerült rendezniük a vitájukat. Így nem is tudtak eleget tenni annak az előírásnak, miszerint a gyógyszertáraknak a patikusok többségi tulajdonába kell kerülniük. A hatályos törvény szerint pedig az a patika-vállalkozás, ahol ez nem teljesült január 1-ig, nem adhat ki gyógyszert.