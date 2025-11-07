Egy neuralgikus pont

Orbán-Trump 2025;

2025-11-07 16:10:00 CET

Orbán Viktor azt mondta, hogy könnyed baráti beszélgetésre számít Donald Trumppal, amiből annyi igaz, hogy a viszonyuknak pillanatnyilag egy neuralgikus pontja van, mégpedig az orosz energiahordozók kérdése. Amíg az Orbán-kormány a körömszakadtáig ragaszkodik a Putyin-rezsim kőolajához és földgázához, addig az amerikaiak az Európai Unióval egyetemben már nagyon várják a konkrét terveket, Magyarország hogyan válik le róluk. A magyar miniszterelnököt az Egyesült Államokban csütörtökön egy kétpárti szenátori felszólítás is várta, nyilvánvaló nyomásgyakorlásként rá és nem mellesleg Donald Trumpra is az ügyben, hogy orosz kőolaj és földgáz helyett amerikai cseppfolyósított földgázt, vagyis LNG-t.

Ez a leválás egyébként azt jelentené, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök eurómilliárdokat veszít az Ukrajna ellen indított háborúban.