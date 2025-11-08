Hadiiparról és műholdprogramról is tárgyalt Nagy Márton és Jászai Gellért Washingtonban

Magyarország;Egyesült Államok;hadiipar;tárgyalások;Nagy Márton;4iG Nyrt;Jászai Gellért;

A nemzetgazdasági miniszter és a 4iG vezetője jövőbeni szerződéseket készíthettek elő.

Az Egyesült Államokban járt a magyar tárgyalódelegációval Jászai Gellért, a 4iG elnöke is, aki erről a LinkedIn-oldalán posztolt magyar idő szerint szombat hajnalban – írja a Telex. A NER kiemelt cégének vezetője arról számolt be, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel együtt tárgyalásokat folytattak az amerikai hadsereg egyik kiemelt beszállítójával, a Lockheed Martin, valamint a SpaceX űrtechnológiai, illetve a Northrop Grumman haditechnikai vállalat több vezető beosztású illetékesével.

Mint az Jászai Gellért bejegyzéséből kiderült, ezeken a tárgyalásokon többek között szó esett a 4iG műholdprogramjáról, a HUSAT-ról, de lőszerekről és légvédelmi képességekről is. – Megvannak az alapok, amelyek alapján kézzelfogható szerződéseket is lehet kötni a jövőben – emelte ki a cégvezető.

Idén augusztusban lapunk is írt arról, hogy a NER-vállalkozó cége 96 milliárd forintos tőkeemelésről döntött. A 4iG magántőkealapjai ezzel 49 százalékos tulajdonrészt szerezhetnek az űr- és védelmi ipari holdingvállalatban.

Már júniusban történt meg a bejelentés, amely szerint versenyeztetési eljárás nélkül kilenc fegyvergyártó cég állami kézben lévő kisebbségi, illetve többségi tulajdonrészét értékesítené a magyar állam a Jászai Gellért NER-vállalkozó tulajdonában lévő 4iG Nyrt.-nek. A lépésről a Tisza Párt politikusa, a volt vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz azt közölte, hogy a privatizációval az Orbán-kormány valójában destabilizálja a magyar védelmi ipart.