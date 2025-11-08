átadás;Izrael;Hamász;csere;holttestek;túszok;

2025-11-08 12:26:00 CET

Újabb túsz holttestét adta át a Hamász Izraelnek

Az izraeli áldozattal több mint két éve végzett az iszlamista terrorszervezet, földi maradványait azóta őrizték a Gázai övezetben.