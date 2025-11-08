Újabb túsz holttestét adta át a Hamász Izraelnek

Az izraeli kormány szombaton bejelentette, hogy azonosították a Hamász iszlamista terrorszervezet által előző este átadott izraeli túsz holttestét. A tájékoztatás szerint a 61 éves Lior Rudaeff a dél-izraeli Nir Jichák kibuc vészhelyzeti egységének tagja volt, és a település ellen a Hamász által 2023. október 7-én végrehajtott támadásban ölték meg. Holttestét a Gázai övezetbe vitték. Az Argentínában született férfi hétévesen került Izraelbe, és 40 éven át önkéntes mentőautó-sofőrként is dolgozott.
– Jelenleg négy meggyilkolt izraeli túsz, illetve egy thaiföldi állampolgár holtteste található még a Gázai övezetben
– emlékeztetett a Times of Israel című izraeli napilap. Az egy hónappal ezelőtt megkötött tűzszünet értelmében a Hamásznak az összes túsz földi maradványait vissza kell adnia Izraelnek. Az izraeli hatóságok minden átadott holttestért cserébe 15, az övezetben meggyilkolt palesztin földi maradványát szolgáltatják vissza a gázai hatóságoknak.
A portál szerint miután Hamász és a Palesztin Iszlám Dzsihád péntek este átadta a maradványokat a Vöröskeresztnek, az Izraeli Védelmi Erők (IDF) megvizsgálták a koporsót, majd izraeli zászlóval letakarták, és egy katonai rabbi vezetésével búcsúztatták. Rudaeff volt a huszonharmadik halott túsz, akit a Hamász átadott október 10-én életbe lépett tűzszünet óta.