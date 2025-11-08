Szijjártó Péter szerint álhírt terjesztettek a világ nagy hírügynökségei, korlátlan időre kaptunk teljes szankciómentességet

vita;Szijjártó Péter;határidő;mentesség;amerikai szankciók;orosz-ukrán háború;korlátlanság;Orbán-Trump 2025;

2025-11-08 17:43:00 CET

A külgazdasági és külügyminiszter Facebook-videóval száll szembe többek között a Reuters-szel, a CNN-nel vagy a BBC-vel.

"Jönnek az álhírek, Figyeljetek!" Ezzel a felszólítással tett fel egy az Egyesült Államokból hazafelé tartó repülőúton készített videót Facebook-oldalára Szijjártó Péter, amelyben a világ legnagyobb hírügynökségein megjelent információkat kísérelte meg cáfolni. Miután lapunk is megírta a londoni székhelyű Reuters híre alapján, hogy Orbán Viktor bejelentésétől eltérően csak egy évre kapta meg a teljes szankciómentességet Magyarország az orosz kőolaj és földgázvásárlás tilalma alól az Egyesült Államoktól, a videón feltehetően egy a kormánydelegációval utazó kormánypárti riporter kérdezi meg a külgazdasági és külügyminisztert, hogy hány évre is jár a mentesség.

– A miniszterelnök világosan beszélt. Megállapodott az amerikai elnökkel, hogy korlátlan időre kaptuk a mentességet a szankciók alól. Tehát a magyar emberek továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fogják fizetni, mert a miniszterelnök úr megállapodott az amerikai elnökkel. Nem sújtják szankciók a Magyarországra irányuló olaj- és gázszállításokat, korlátlan ideig. Aki ezzel ellentételeset állít, az nem volt ott a tárgyaláson. Sokkal egyszerűbb minket kérdezni, akik ott voltunk – jelentette ki Szijjártó Péter.

A cáfolat cáfolatának érdekessége, hogy a Donald Trump amerikai elnök által szabott egyéves határidőről szóló magyar idő szerint reggel nyolc óra utáni hírt CNN délután három óra után frissített cikke újfent megerősítette. Sőt, az amerikai médiumnak nyilatkozó Isaac Levi, az Energiaügyi és Tiszta Levegő Kutatóközpont (CREA) elemzője szörnyű és szükségtelen hibának nevezte a mentesség megadását, amellyel szerinte több mint 1 milliárd eurónyi összeg áramolhat a Kreml háborús kincstárába.

– Azzal, hogy Washington különleges elbánást biztosít Magyarországnak, azt üzeni a többi vásárlónak, hogy továbbra is kereskedhetnek orosz olajjal, és továbbra is számíthatnak arra, hogy felmentik őket a felelősség alól – tette hozzá Levi. Az elemző megkérdőjelezte a Trump-adminisztráció indoklását a mentességre, rámutatva arra, hogy Csehország, egy másik tengerparttal nem rendelkező ország alacsonyabb üzemanyagárak mellett is boldogul orosz nyersolaj nélkül. Az egy évre szóló mentességről szóló hírt korábban a Fehér Ház BBC-nek nyilatkozó tisztviselője is alátámasztotta.