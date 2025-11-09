Egy volt javítóintézeti nevelő szerint Juhász Péter Pál hozzáférhetett a Szőlő utcai gyerekek ügyészségre befutott panaszaihoz

ügyészség;DK;Szőlő utca;Juhász Péter Pál;

2025-11-09 13:38:00 CET

A Demokratikus Koalíció árt által megszólaltatott volt javítóintézeti nevelő szerint az intézményben van ügyészi panaszláda, de úgy tudni, Juhász Péter Pál simán hozzáférhetett ezekhez a levelekhez.

Asszisztált az ügyészség a Szőlő utcai botrány eltussolásához - állította lapunkhoz is eljuttatott közleményében a Demokratikus Koalíció.

A párt elnöke, Dobrev Klára közzétette a Szőlő utcai javítóintóintézetről szóló videósorozatának 4. részét, melyben az intézet általuk megszólaltatott volt nevelője arról beszélt, hogy bár az ott élő gyerekeknek megvolt a joguk ahhoz, hogy az ügyészséghez forduljanak, ha bántották őket, a gyakorlatban ez mégsem így működött.

A volt nevelő elmondása szerint ha valamelyik gyerek nem bízott a vezetésben, akkor megtehette, hogy levelet írt az ügyészségnek, hiszen az intézetben van egy ügyészi panaszláda, a falra szerelt, zárt postaládába bedobott leveleket pedig elvileg csak az ügyész nézhette meg. A gyakorlatban azonban arről keringtek pletykák, hogy Juhász Péter Pál, az intézet volt vezetője kivette a bedobott leveleket. Az egykori dolgozó elmondása szerint volt, hogy ki is adták a nevelőknek, hogy a gyerekek ne írjanak az ügyésznek, vagy ha írnak, a levél Juhász Péter Pálhoz, az emberkereskedelem és kényszermunka gyanújával letartóztatott volt igazgatóhoz kerüljön.

A DK-s Rónai Sándor szerint a volt igazgató valójában vissza is nézhette a felvételeket, így azt is láthatta, hogy ki dobott be levelet a panaszládába, hiába volt anonim a levélküldés. Az egykori nevelő azt is elmondta, nem tudott arról, hogy bármelyik panasz valaha is eljutott volna az ügyészhez.

Dobrev Klára a videót azzal zárta, hogy szerinte az ügyészség „hasonlóan asszisztált a Szőlő utcai botrány eltussolásához, mint minden más állami szervezet.” Ezért azonnali válaszokat várnak Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésztől a következő kérdésekre: „Kik voltak azok az ügyészek, akiknek a Szőlő utcai ügyeket kellett volna kivizsgálniuk? Hány panasz érkezett az elvileg zárt ládából az ügyészségre, és miért tussolták el ezeket? Kaptak-e telefont felülről, utasítást az akkori legfőbb ügyésztől, Polt Pétertől, hogy ezeket az ügyeket eltussolják? Vizsgálták-e, hogy a gyerekek szabadon írhattak-e ebbe a postaládába, ami elvileg az utolsó menedékük lett volna? Ha nem vizsgálták, miért nem?”