Magyar Péter szerint ha Donald Trump ebben az országban élne, másképp látná Orbán Viktort

„Orbán Viktor Vlagyimir Putyin legközelebbi uniós szövetségese” – jelentette ki a Financial Timesnak adott nyilatkozatában Magyar Péter, számol be a 24.hu.
A Tisza Párt elnöke a brit napilapnak elmondta, az orosz elnöknek „az az érdeke, hogy Orbán hatalmon maradjon”. Az ellenzék vezetője ezzel szemben úgy határozta meg magát, mint akinek a leendő kormánya tiszteletben fogja tartani Magyarország nemzetközi kötelezettségeit. „Az EU-ban és a NATO-ban vagyunk, ezek az alapvető szövetségeseink határozzák meg a biztonságunkat és a mindennapi életünket. A jelenlegi kormány nem ezzel összhangban cselekszik” – nyilatkozta Magyar Péter.
Orbán Viktor washingtoni útjáról és az ott elért eredményekről azt mondta, hogy a miniszterelnök „eladta Magyarországot". A megállapodás szerinte nem magyar siker, hanem „Orbán személyes menekülési útvonala", ugyanis a kormányfő egy évnyi szankciómentességért cserébe vállalta, hogy milliárdokat költ az Egyesült Államokban.
Ukrajnával kapcsolatban azt mondta, ha hatalomra kerül, Moszkvát agresszorként ismeri el, és – az EU-szövetségesekkel összhangban – azonnali tűzszünetet szorgalmaz. Kormánya azonban nem változtatna Magyarország politikáján az Ukrajnának nyújtandó katonai támogatásokkal kapcsolatban, és nem szakítana meg azonnal minden kapcsolatot Oroszországgal.
Magyar Páter szerint Magyarországnak a következő évtizedben fel kell számolnia az Oroszországtól való energiafüggőségét, az orosz importnak ugyanakkor továbbra is opciónak kell maradnia.
„Ha véget vetünk a függőségünknek valakivel szemben, az nem jelenti azt, hogy többé nem vásárolunk tőle" – magyarázta, hozzátéve, hogy mindig a nemzeti érdeket és az ellátásbiztonságot helyezi majd előtérbe, ezt követik az árképzési megfontolások, a fenntarthatóság és a geopolitika. A lap azon kérdésére, hogy ez mégis miben különbözik az Orbán-kormány álláspontjától, azt felelte, nem hajlandó „feláldozni Magyarország energiabiztonságát a nemzetközi szankciókért", illetve nem fogadja el a magasabb energiaárakat „valamilyen magasztos elv nevében".
Elutasította a Fidesz-propaganda vádjait, miszerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bábja lenne, és arról is beszélt, hogy „bármilyen ukrán-magyar kapcsolatnak azon kell alapulnia, hogy a magyar etnikai csoportok hogyan tudnak ott boldogulni”.
Elutasította a Fidesz-propaganda vádjait, miszerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bábja lenne, és arról is beszélt, hogy „bármilyen ukrán-magyar kapcsolatnak azon kell alapulnia, hogy a magyar etnikai csoportok hogyan tudnak ott boldogulni".

Az is ígérte, hogy támogatni fogja az euró bevezetését, amint a gazdaság megfelel az elvárt kritériumoknak, de a költségvetés állapotának ismerete nélkül céldátumot nem kívánt meghatározni. Azzal számol, hogy évi több milliárd euró szabadulhatna fel a kormányzati korrupció és pazarlás megszüntetésével, továbbá a helyreállított piaci bizalom, az ebből fakadó alacsonyabb kötvényhozamok és kamatlábak szerinte elősegítenék a növekedés fellendülését.