Magyar Péter szerint ha Donald Trump ebben az országban élne, másképp látná Orbán Viktort

Financial Times;Orbán Viktor;Vlagyimir Putyin;energiafüggőség;Donald Trump;euró bevezetése;Magyar Péter;Orbán-Trump 2025;

2025-11-09 15:06:00 CET

A Tisza Párt elnöke a Financial Timesnak azt elmondta, Vlagyimir Putyinnak érdeke, hogy Orbán Viktor hatalmon maradjon. Magyar Péter úgy látja, hogy Magyarországnak fel kell számolnia az Oroszországtól való energiafüggőségét, ugyanakkor az orosz importnak szerinte továbbra is opciónak kell maradnia.

„Orbán Viktor Vlagyimir Putyin legközelebbi uniós szövetségese” – jelentette ki a Financial Timesnak adott nyilatkozatában Magyar Péter, számol be a 24.hu.

A Tisza Párt elnöke a brit napilapnak elmondta, az orosz elnöknek „az az érdeke, hogy Orbán hatalmon maradjon”. Az ellenzék vezetője ezzel szemben úgy határozta meg magát, mint akinek a leendő kormánya tiszteletben fogja tartani Magyarország nemzetközi kötelezettségeit. „Az EU-ban és a NATO-ban vagyunk, ezek az alapvető szövetségeseink határozzák meg a biztonságunkat és a mindennapi életünket. A jelenlegi kormány nem ezzel összhangban cselekszik” – nyilatkozta Magyar Péter.

Orbán Viktor washingtoni útjáról és az ott elért eredményekről azt mondta, hogy a miniszterelnök „eladta Magyarországot”. A megállapodás szerinte nem magyar siker, hanem „Orbán személyes menekülési útvonala”, ugyanis a kormányfő egy évnyi szankciómentességért cserébe vállalta, hogy milliárdokat költ az Egyesült Államokban.

Ukrajnával kapcsolatban azt mondta, ha hatalomra kerül, Moszkvát agresszorként ismeri el, és – az EU-szövetségesekkel összhangban – azonnali tűzszünetet szorgalmaz. Kormánya azonban nem változtatna Magyarország politikáján az Ukrajnának nyújtandó katonai támogatásokkal kapcsolatban, és nem szakítana meg azonnal minden kapcsolatot Oroszországgal.

Magyar Páter szerint Magyarországnak a következő évtizedben fel kell számolnia az Oroszországtól való energiafüggőségét, az orosz importnak ugyanakkor továbbra is opciónak kell maradnia.

„Ha véget vetünk a függőségünknek valakivel szemben, az nem jelenti azt, hogy többé nem vásárolunk tőle” – magyarázta, hozzátéve, hogy mindig a nemzeti érdeket és az ellátásbiztonságot helyezi majd előtérbe, ezt követik az árképzési megfontolások, a fenntarthatóság és a geopolitika. A lap azon kérdésére, hogy ez mégis miben különbözik az Orbán-kormány álláspontjától, azt felelte, nem hajlandó „feláldozni Magyarország energiabiztonságát a nemzetközi szankciókért”, illetve nem fogadja el a magasabb energiaárakat „valamilyen magasztos elv nevében”.

Elutasította a Fidesz-propaganda vádjait, miszerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bábja lenne, és arról is beszélt, hogy „bármilyen ukrán-magyar kapcsolatnak azon kell alapulnia, hogy a magyar etnikai csoportok hogyan tudnak ott boldogulni”.

Az is ígérte, hogy támogatni fogja az euró bevezetését, amint a gazdaság megfelel az elvárt kritériumoknak, de a költségvetés állapotának ismerete nélkül céldátumot nem kívánt meghatározni. Azzal számol, hogy évi több milliárd euró szabadulhatna fel a kormányzati korrupció és pazarlás megszüntetésével, továbbá a helyreállított piaci bizalom, az ebből fakadó alacsonyabb kötvényhozamok és kamatlábak szerinte elősegítenék a növekedés fellendülését.