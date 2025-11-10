Most egy atomerőmű felett észleltek ismeretlen drónokat Belgiumban

Három ismeretlen drónt észleltek vasárnap éjjel az észak-belgiumi Doel atomerőmű felett – jelentette be az erőművet üzemeltető, francia tulajdonú Engie áramszolgáltató.
A beszámoló szerint az atomerőmű működésében nem okozott fennakadást a vasárnap éjjel észlelt drónátrepülés. Az Engie szóvivője, Hellen Smeets közölte, hogy a drónészlelések nincsenek hatással az üzem tevékenységére, és hozzátette,
az ügyben vizsgálat indult, „az érintett szolgálatok továbbra is figyelemmel kísérik a helyzetet”.
A La Libre Belgique azt is közölte, hogy vasárnap este a liege-i repülőtér légi forgalmát néhány órára felfüggesztették, miután drónokról érkezett bejelentés valamivel fél nyolc után, majd további két másik drónt észleltek a légtérben. A légikikötő forgalma hétfő reggelre helyreállt.
Antwerpenben a rendőrség két, „kockázatot jelentő” drónt lefoglalt, irányítóikat azonosították és megbírságolták. Wouter Bruyns, az antwerpeni rendőrség szóvivője közölte: a bűnüldöző szervek a korábbinál nagyobb figyelemmel ellenőrzik a belga nagyváros feletti légteret. A helyi rendőrség kötelékében két egység is foglalkozik az ismeretlen eredetű, gyanús légijárművek azonosításán és beavatkozik, ha veszély vagy kockázat áll fenn.
A szóvivő kiemelte, Antwerpen felett ezen a héten kétszer is észleltek olyan drónokat, amelyek adminisztratív dokumentumai nem voltak rendben, és ezért kockázatot jelentettek.
A napilap közölte azt is, hogy
Németország után már Franciaország is segíti Belgiumot a belga légtérben észlelt drónok elhárításában.
Theo Francken belga védelmi miniszter tájékoztatása szerint a német és franca hadsereg drónelhárító képességekkel támogatja Belgiumot. A német légierő első erői csütörtökön érkeztek Belgiumba, hogy „felmérjék a helyzetet” és a belga fegyveres erőkkel közösen koordinálják a felderítést és a drónok elleni védelmet. A francia drónelhárító egység pénteken megérkezett Belgiumba.
Belgium a szomszédos országok mindegyikétől kért segítséget a drónok elleni védekezéshez. Emellett tárgyalások folynak az Egyesült Királysággal is.
Múlt héten szinte naponta jelentettek drónátrepüléseket a liege-i repülőtér felett. A légikitötőben legutóbb szombat este szakadt meg a forgalom egy ismeretlen repülő tárgy észlelése miatt. A brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér kedd, szerda és csütörtök este kényszerült forgalmának ideiglenes felfüggesztésére, miután drónok átrepülését jelentették a légterében. Az elmúlt napokban és hetekben rendszeresen jelentettek drónokat különböző belga katonai bázisok felett is.