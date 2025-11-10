Megvan az első lépés, véget érhet a több mint 40 napja tartó kormányzati leállás az Egyesült Államokban

Egyesült Államok;szenátus;kormányzati leállás;

A szenátus megszavazta, hogy napirendre vegye a korábban elfogadott átmeneti költségvetési törvényjavaslatot.

Az Egyesült Államok szenátusa vasárnap este megtette az első lépést a több mint 40 napja tartó kormányzati leállás befejezése felé.

A testület 60-40 arányban szavazta meg, hogy napirendre vegye a Képviselőház által korábban elfogadott átmeneti költségvetési törvényjavaslatot, amely

a kormányzati működést 2026. január 30-ig finanszírozná, és három teljes pénzügyi évre szóló kiadási intézkedést is tartalmazna.

A törvény végleges elfogadásához a szenátusnak és a képviselőháznak is további szavazásokra lesz szüksége.

A vasárnapi szavazással sikerült átlépni az első jelentős parlamenti akadályt az amerikai történelem leghosszabb kormányzati leállásának lezárása felé vezető úton.

A politikai válság azonban – amely október eleje óta bénítja a szövetségi kormány működését – korántsem ért véget, mivel a javaslat csupán ideiglenes költségvetést biztosítana.

A kormányzati leállás mindennapi hatásai egyre súlyosabbak: több százezer szövetségi alkalmazott továbbra sem kap fizetést, élelmiszersegélyek és repülőtéri szolgáltatások maradnak el, sőt, az elmúlt napokban több ezer járattörlés történt a légiforgalomban.

Donald Trump elnök a Fehér Házban újságíróknak ugyanakkor azt mondta, úgy tűnik, nagyon közel vannak a leállás végéhez. A Fehér Ház gazdasági tanácsadója, Kevin Hassett eközben a CBS Face the Nation című műsorában arra figyelmeztetett, hogy ha a kormányzati leállás sokkal tovább tart, az negatívan befolyásolhatja az év utolsó negyedévének gazdasági növekedését, különösen a hálaadási időszakban várható légiforgalom kiesése miatt.