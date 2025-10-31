Nem politikus, hanem alvilági figura Schadl György „gazdája”

Aki nélkül ki talán ki sem robbant volna az egész ügy. R. Róbert a kilencvenes években tagja volt egy autótolvaj bandának, több zsarolási ügyben is érintett volt, jó kapcsolatokat ápolt balkáni bűnözői körökkel, sőt, még a Völner-Schadl-ügy egyik vádlottjából is kiszedett 100 millió forintot.