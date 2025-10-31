A csődbe vitt Széchenyi Bank ügyében indított büntetőperben bűnsegédként elkövetett hűtlen kezeléssel vádolják.
Sz. Gábor volt az, aki elment a szintén vádlott S. Etelkával, amikor utóbbi kivette a „váltságdíjat” a szintén vádlott R. Róbertnek, aki azt hazudta neki, csecsenek rabolták el Ukrajnában. A férfi vallomást nem tett, nyolc osztályt végzett, és sofőrködéssel foglalkozik.
Aki nélkül ki talán ki sem robbant volna az egész ügy. R. Róbert a kilencvenes években tagja volt egy autótolvaj bandának, több zsarolási ügyben is érintett volt, jó kapcsolatokat ápolt balkáni bűnözői körökkel, sőt, még a Völner-Schadl-ügy egyik vádlottjából is kiszedett 100 millió forintot.
Az építési és beruházási miniszter szerint „hízelgő”, hogy a nevével akarnak „menőzni”, de „nem csapolták meg” a bankszámláját. A Fővárosi Főügyészség és a Fővárosi Törvényszék közölte, hogy a miniszter nem sértettje az ügynek.
Ő már a második „menekülő” kormánypárti politikus, akit korrupciós bűncselekményekkel vádolnak.
Ha a beismeri a tettét a 65 éves Veszprém megyei férfi, négy évre rács mögé kerülhet.
Felmentését kérte a Fővárosi Ítélőtábla pénteki tárgyalásán az a férfi, aki a vád szerint 2013-ban elkábította volt szeretőjét, majd lúgot öntött altestére és ezzel maradandó, életveszélyes sérüléseket okozott. A tábla február 22-re tűzte a határozathirdetést.
Az Egri Törvényszéken kedden 10 órától másodfokú tárgyalását tartották egy fiatalkorú fiúnak lopás vétsége miatt, aki a egyébként épp másik ügy miatt töltötte büntetését a Debreceni Javítóintézetben. A tárgyalás közben egyszer felpattant és kiugrott a két méter magasan lévő ablakon, s a betonárokba landolt, majd elszaladt.
Hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsítják azt a férfit, aki a csepeli bíróságon az ellene kiskorú sérelmére elkövetett testi sértés miatt indult büntetőeljárásban az ítélethirdetés közben randalírozott és az alügyésznőre támadt - közölte a fővárosi főügyész.
Kilenc vádlottat felfüggesztett szabadságvesztésre, hatot pénzbüntetésre ítélt a labdarúgó REAC-mérkőzések fogadási csalási ügyében az első fokon eljáró Pesti Központi Kerületi Bíróság szerdán. Keviczki István bíró az ítélethirdetés során elmondta, hogy az elsőrendű vádlott K. Zoltán és a másodrendű L. Mátyás egyaránt egy év fogházbüntetést kapott, két év próbaidőre felfüggesztve. Harmadrendű vádlottként S. Balázst két év szabadságvesztés ítélték, három évre felfüggesztve.
Bombarobbantással fenyegető vádlottat fogtak el Fővárosi Törvényszéken szerdán - közölte az MTI-vel a törvényszék. A bíróságra idézett vádlott abban bízott, hogy a telefonhívása miatt elrendelt bombariadó miatt nem jut be az épületbe és büntetőügyének tárgyalása elmarad.
Megkezdődött VI. Fülöp spanyol király nővérének a pere. Az 50 éves Cristina hercegnő (képünkön) egykori kézilabdázó olimpikon férjét, Inaki Urdangarint azzal vádolják, hogy az általa létrehozott, nonprofit Nóos Alapítványon keresztül mintegy 6 millió euró közpénzt csatornázott át a családi számlára.
A nyilvánosság kizárásával megkezdődött szerdán az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) fonyódligeti gólyatáborában múlt év augusztusában történt bűncselekménnyel, szexuális erőszakkal vádolt 39 éves budapesti férfi tárgyalása a Fonyódi Járásbíróságon.
Bűnösnek találta a bíróság különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésben és kifosztásban azt a nyíregyházi férfit, aki 2012. október elsején kirívó brutalitással megölte volt barátnőjét Nyíregyházán. A vádlottat 20 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélték, emellett meg kell fizetnie a nyomozati és bírósági szakban összegyűlt 24,6 millió forintos bűnügyi költséget is.
Újra bíróság elé kellett állnia hétfőn egy négy évvel ezelőtti, pécsi kertvárosi gyilkosság elkövetése miatt annak a férfinak, akit korábban jogerősen felmentettek e bűncselekmény vádja alól.
Tagadta bűnösségét egy 1998-ban történt emberölés vádlottja a Pécsi Törvényszéken hétfőn kezdődött büntetőperben.
Oscar Pistorius, a "pengelábú" dél-afrikai sprinter újra összeomlott a vádlottak padján, amikor elmondta saját változatát arról, miért is lőtte le barátnőjét, az ünnepelt modellt és tévésztárt, Reeva Steenkampet. A sportoló tagadja, hogy szándékosan lőtte volna le Reevát tavaly, Valentin-nap éjszakáján.
Megkezdődött kedden Kúrián annak a felülvizsgálati kezdeményezésnek a tárgyalása, amelyet a West-Balkán-tragédia két elítéltjének védője indítványozott, mivel nem értettek egyet a három halálos áldozatot követelő diszkóbaleset kapcsán tavaly nyáron született jogerős ítélettel.
Váratlanul vallomást tett a Prisztás-gyilkosság egyik vádlottja péntek délelőtt a Fővárosi Törvényszéken, emiatt az ügyész a többórás vádbeszédét csak délután kezdhette el. Az ügyész fegyházbüntetést kért mindhárom vádlottra. A tárgyalás hétfőn folytatódik a védők beszédeivel.
Kártérítést ítélt a bíróság a romagyilkosságok egyik vádlottjának, miközben a kormány által még tavaly augusztusban beígért kártalanítást az áldozatok családjai továbbra sem kapták meg. Kiss Árpádnak, a 2008-2009-es gyilkosságsorozat fővádlottjának - akit nem jogerősen minden feltételes szabadlábat kizáró életfogytiglanra ítélt a Budapest Környéki Törvényszék - másfél millió forintnyi kártérítést ítélt meg a Fővárosi Törvényszék elsőfokon, amiért úgy találta, hogy sérült jó hírneve és becsülete.
Nem volt és nincs is lehetősége internetezni a fegyintézetben a romagyilkosságok vádlottjának, Kiss Istvánnak - vagyis, a minap a szkinhed Skins4Skins Facebook-oldalra felkerült interjú eredete egyre kétségesebb, és meglehet, hamisított az amúgy hihetőnek tűnő beszélgetés. Felkerestük a beszélgetés közlőit is, természetesen hiába.
Terrorcselekménnyé minősítették a kínai hatóságok a hétfői, halálos áldozatokat követelő Tienanmen téri incidenst, számolt be róla a Xinhua kínai hírügynökség. "Az akciót gondosan eltervezték, és megszervezték" - írta az állami média.