Tömeges ételmérgezés Budapesten: összesen nyolcvan gyermek került kórházba

2025-11-10 11:39:00 CET

Nyolcan továbbra is ellátásra szorulnak.

A hétfő reggeli adatok szerint összesen nyolcvan gyermek került kórházba a tömeges, budapesti óvodák és iskolák egy részét érintő ételmérgezéses ügyben – tudta meg a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet kommunikációs vezetőjétől a 24.hu.

Mogyorósi Zsuzsanna a portálnak elmondta: bár korábban arról szóltak a hírek, hogy 47 gyerek került kórházba, ez a szám a hétvégén tovább emelkedett. A nyolcvan megbetegedett gyerek közül hétfőre már csak nyolc szorult ellátásra, a többieket hazaengedték. Hozzátette,

a megbetegedéseket okozó lehetőségek közül a szalmonella-fertőzést kizárták, ám az intézmény is várja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) vizsgálati eredményeit, amely kiemelt hatósági ellenőrzést indított az ügyben.

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatója korábban az RTL Híradónak azt monda, súlyos esettel nem találkoztak, a legtöbben infúziót kaptak, mert fennállt a kiszáradás veszélye. Az NNGYK-hoz szombat délutánig 611 bejelentés érkezett, és csak a XIII. kerület érintett a megbetegedések vonatkozásában.

Házlinger György, a Közép-Pesti Tankerületi Központ igazgatója a 24.hu-val közölte:

„A Közép-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott XIII. Kerületi Eötvös József Általános Iskolából, a Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskolából és az Ady Endre Gimnáziumból jeleztek több megbetegedést. A tanulók étkeztetésében a tankerületi központ nem illetékes, de ettől függetlenül folyamatosan egyeztetünk a helyi önkormányzattal, akik megkezdték az ügy kivizsgálását.”

Az érintett intézményeket ellátó közétkeztetési cég vezetője korábban a hvg.hu-nak azt mondta: „a történtek minket is megviseltek, a legfontosabb, hogy a gyerekek meggyógyuljanak”. Hozzátette, mindenben együttműködnek a hatóságokkal, ám azt nem tudni még, mi okozta a megbetegedéseket.