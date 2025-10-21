Jogerősen is elítélték az Orbán-kormány plakátjait átfestő Heindl Pétert, de azt ígéri, nem fogja abbahagyni

Orbán-kormány;rongálás;folytatás;plakátok;jogerős ítélet;Heindl Péter;

2025-10-21 15:54:00 CEST

Rongálásért jogerősen elítélte a bíróság az Orbán-kormány óriásplakátjait átfestő Heindl Pétert, aki azonban ezután se hagy fel ezzel a tevékenységével, sőt, inkább segítséget vár harcához.

Kedden a Pécsi Ítélőtábla megrovással büntette a 65 éves pécsi jogvédőt, és felszólította, hogy hagyjon fel törvénysértő magatartásával.

Mint arról írtunk, a pécsi Heindl Péter 2022. óta rendszeresen átfesti az Orbán-kormány – szerinte törvénysértő – plakátjait. A férfi úgy véli, hogy a kormány utcai politikai hirdetései beleavatkoznak a pártok választási harcába, s ezt tiltja a választási törvény és az unió jogrendje, hisz az államnak politikailag semlegesnek kell maradnia ebben a küzdelemben. Heindl Péter ezt többször jelezte is a választási- és a nyomozóhatóságoknak, valamint a bíróságoknak, s bár egyik jogi fórum se cáfolta érveit, semmit se tettek a törvénysértés megakadályozására. Ezért a férfi átfestette, ezáltal pedig tartalmában megváltoztatta a kormány választási plakátjait – például az Európai Unió és az LMBTQ-közösség ellen hangoló reklámokat -, és azt is ráírta mindegyikre, hogy a kormány a politikai reklámja törvénysértő. A plakátok korrigálása után jogász sosem menekült el a helyszínről, így többször vizsgálat indult ellene.

A mostani eljárás előzménye az volt, hogy Heindl Péter egy pécsi középiskola udvarán kihelyezett óriásplakát üzenetét ráfestéssel módosította. Elsőfokon, a Pécsi Járásbíróság felmentette őt a rongálás vádja alól, mivel a plakát láthatóságának határideje lejárt már, ezért a hirdetés gazdáját nem érte kár. Az ügyészség fellebbezett, és Heindl Péter is ezt tette, azt szerette volna ugyanis elérni, hogy a bíróság mondja ki: amikor ő felhívja a plakátok átfestésével a figyelmet a kormány jogsértésére, akkor él a szólásszabadság jogával, emellett állampolgári és szakmai kötelességét teljesíti. Másodfokon azonban a Pécsi Törvényszék megállapította a vádlott bűnösségét rongálás vétségében, és megrovásban részesítette őt. A verdikt ellen a vádlott fellebbezett, s az ügy a Pécsi Ítélőtáblán folytatódott, ahol helyben hagyták és jogerőre emelték a törvényszék végzését. A táblabíróság szerint Heindl Péter annak ellenére elkövette a rongálást, hogy a lejárt plakátnak a tulajdonosa szerint sem volt már értéke.

Heindl Péter a bíróság folyosóján kérdésünkre azt mondta, hogy folytatja a plakátok átírását, hiszen az Orbán-kormány újabb hazug reklámokat ragasztott ki arról, hogy az ellenzék bábként hajtja végre „Brüsszel” parancsait. Tudja, hogy magányos küzdelmének hatásfoka gyenge, ezért szeretné, ha a pártok és a civilek is beleállnának a kabinet választási plakátjainak átfestésébe, mert, ha országszerte többezren korrigálnák őket, akkor ez a politikai fegyver az Orbán-kormány ellen fordulna. Heindl Péter többször is próbálta megszólítani az ellenzéket, hogy segítsék munkáját, ám egyedül Hadházy Ákos, független parlamenti képviselő jelezte, hogy ő már eddig is megrongált számos jogsértő kormányzati plakátot, és ezután is ezt fogja tenni.