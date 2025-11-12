„Ilyen felelőtlen lépéseket csak akkor tesz egy kormány, ha már az is benne van a fejében, hogy ezt nem ő fogja tovább csinálni”

Fidesz;elemzés;nyugdíj;költségvetési hiány;szja;ígéretek;Horn Gábor;Republikon;Magyar Péter;Tisza Párt;választás 2026;

2025-11-12 05:50:00 CET

Magyar Péter rengeteget ígér, miközben a gazdaság mélyponton van, az Orbán-kormány pedig soha nem látott mértékben osztogat. A szakértő szerint nem hátrány a sok ígéret, de a legnagyobb kérdés, hogy mennyire tanult 2022-ből a társadalom.

– Magyar Péternek nem az a problémája, hogy „túlígér”, hanem az, hogy miként fogja ezt megcsinálni, és képes-e kormányzóképes erőként megjelenni. Ugyanakkor a Tisza Párt szavazói is úgy működnek, mint a Fidesz tábora, elhiszik, hogy Magyar Péter meg tudja csinálni, képes valóra váltani, amit ígér – mondta a Népszavának Horn Gábor, a Republikon Intézet vezetője azzal kapcsolatban, hogy nem üthet-e vissza az ellenzék vezetőjére, hogy óriási ígéretcunamit kaptak a választók (Magyar ígérte például a nyugdíjasok helyzetének javítását, egy sor ágazatban a béremelést, a devizahitelesek segítését, bérlakásépítést, és a sor hosszan folytatható).

Nyilvánvaló, hogy bárki is nyer, egy meglehetősen rossz állapotban lévő gazdasági helyzetből kell majd elkezdenie a kormányzást. A repülőrajt helyett meglódult a költségvetési hiány, emelik a bankok különadóját is. A többgyermekes édesanyák SZJA-kedvezménye, az Otthon Start program, illetve a választási osztogatás többi eleme ráadásul csak jövőre fog igazán lyukat ütni a költségvetésen. Kérdés, hogyan hathat ez egy esetleges új kormányra, milyen elvárások fogalmazódnának meg a választókban az ígéretekkel kapcsolatban, és mennyire türelmesek e tekintetben.

Horn Gábor szerint, ha Magyar Péter valóban megnyeri a választást, az jelentős politikai és gazdasági hatással járna, vagyis már önmagában felhajtóerőt hozhatna. – A gazdaság egészére nézve is mást jelentene, hiszen egy megváltozott politikai légkör, egy kiszámíthatóbbnak gondolt gazdaság, a visszaélések háttérbe szorítása új klímát teremthetne – mondta hozzátéve, hogy a Fidesz hosszú kormányzása nyomán a gazdaság és a társadalom is „le van lakva”, és sokakban erős a vágy a változásra.

– A fellélegzés önmagában erőt adhat, és szerintem az emberek megadják majd neki az időt és a lehetőséget arra, hogy megmutassa, merre akar menni.

Ha nem is mindent tud betartani, de hosszabb távon, tendenciájában tarthatóak azok az ígéretek, amelyek igazságosabb rendszert hoznának létre, különösen, hogy vannak olyan elemek, amelyek nem igényelnek több pénzt, csak másfajta elköltést. Ilyen szemléletformáló lépések lehetnek például a média „helyreállítása” vagy az önkormányzatok autonómiájának visszaadása – fogalmazott a politológus.

A Republikon Intézet vezetője ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Fidesz minden eszközt bevet a választások előtti hónapokban.

– Eddig azt gondoltuk, hogy nem lesz ekkora a választási osztogatás, ehhez képest most ennek a kiterjesztése zajlik

– mondta Horn, aki a kiterjesztést három részre bontotta. Az egyik a mostani hiánycél megemelése, ráadásul nem csak az idei, hanem a jövő évre is 5 százalékkal számolnak. Ez azt jelenti, hogy januárban és februárban is újabb költségvetési pluszkiadások jöhetnek. A különadó emelése a második, a harmadik, egyben legrejtélyesebb tényező pedig a kormány által hangoztatott amerikai „biztonsági ígéret”, amely állítólag garanciát jelentene arra, hogy baj esetén Washington a forint mögé áll.

– Ilyen felelőtlen lépéseket csak akkor tesz egy kormány, ha már az is benne van a fejében, hogy ezt nem ő fogja tovább csinálni. Félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy elengedték a választást, a Fidesz minden áron nyerni akar

– nyilatkozta lapunknak a politológus, aki szerint most sokkal inkább az a kérdés, hogy mennyire tanulékony a társadalom. Hisz 2022-ben nagyon átverték az embereket az adóvisszatérítéssel, ugyanis azt utána a tudatosan magasra nyomott inflációval és áfával lényegében visszavették. – Annak a hatását sem tudjuk felmérni, hogy a világpolitikai nagyhatalmak – Kína, Amerika, Oroszország – is „Orbánban érdekeltek”. Ezzel nem tudunk kalkulálni. Mindezek ellenére úgy látom, és az adatok is ezt mutatják, hogy ha valaki bebizonyította egy társadalom számára, hogy nincs szinte semmi, ami jól működne 15 év után, akkor előbb-utóbb eljön a fordulat ideje.