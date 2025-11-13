Rónai Egon: Szépítettem a gyermekszegénységi adatokon

interjú;gyermekszegénység;Rónai Egon;

2025-11-13 15:24:00 CET

Szerinte a legfontosabb, hogy beszélünk a témáról, bár kicsit másképpen, mint ahogy akarta.

Nem tartja fake news-nak azokat a gyermekszegénységi adatokat az ATV műsorvezetője, amelyekkel Orbán Viktort szembesítette a vele készült interjúban.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a miniszterelnök 15 év után először adott interjút az ATV-nek, ahol szóba került a fent említett téma is. Az ott elhangzó adatok szerint 2024-ben a magyarok közel 19,4–20,2 százalékát érintette a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés súlya, ráadásul minden ötödik gyerek mélyszegénységben él, vagy ezzel fenyegetett. Nem értett egyet azzal a felvetéssel, hogy az Európai Unióban ez lenne a legrosszabb helyzet; szerinte a helyzet nem jó, de jobb, mint volt. Orbán Viktor azt mondta, nincs olyan gyermek Magyarországon, akit ne érne el a családtámogatás. Arra a kérdésre, hogy miért lehet ennyi szegény gyerek, azzal válaszolt, hogy egy későbbi alkalommal szívesen felkészül a konkrét számokból.

Rónai Egon szerdán Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, nem szeretne a fake news-terjesztők táborához csatlakozni, a konkrét adatokat pedig nem fejből mondta az interjú során. Azonban így is hibázott, mivel más adatokat említett, mivel azt mondta, hogy ez minden ötödik gyermeket érint, ami 20,9%-ot jelent. Ezzel akaratán kívül szépített, mivel a helyes szám 22,9%, így a valóság rosszabb. Az újságíró idézett a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hivatalos jelentéséből. „Jelenleg a 13. helyen áll Európában a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatával élők mutatóját tekintve. A 18 év alattiak mutatója kismértékben romlott, de nem jelentősen, és nem változtatja meg az általános trendet. 2011-ben a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatával élő 18 év alattiak aránya 41,9 százalék volt, uniós összehasonlításban a legrosszabbak között szerepeltünk. 2022 óta azonban folyamatosan az uniós átlag alatt vagyunk, a legfrissebb érték pedig 22,9 százalék” – szerepel a dokumentumban.

Az újságíró szerint az adatok javulnak, ugyanakkor még mindig nagyon sok a szegénységben vagy az anyagi kirekesztettség kockázatával élők száma. „Ahogy Orbán Viktor helyesen mondta, egy is sok. De hogy fake news lett volna, az egyértelműen nem igaz. Aki ezt állítja, fake news-t terjeszt” – fogalmazott Rónai Egon.

Kitért arra is, hogy számos olyan indikátor van, amely alapján az adatok megfelelő irányba, „megfelelő” irányba görbíthetők. A műsorvezető azért választott egy összegző, abszolút adatot, hogy ne annak milyenségéről, hanem a témáról szóljunk. „Kicsit másképp akartam, de végül is sikerült” – jegyezte meg egy mosolygós szmájli kíséretében. Bejegyzését azzal zárta: a legfontosabb mégiscsak az, hogy beszélünk a gyermekszegénységről, amely nem csak a magyar roma közösségeket érinti.