„Szia, ispán uram! Vármegye érdekel?” – Kreatív kiút lett a vállalkozói katasztrófából

A 25 éves, Szegeden élő Fodor Bernadett mindig is szeretett barkácsolni. Az alkotás öröméért, és mert ezzel másoknak is örömet szerezhetett. Kamaszként saját Facebook-oldalt, a nagykorúságot elérve vállalkozást alapított, Betti műhelye néven egyedi és kis szériás kézműves ajándéktermékeket árul saját kezűleg összerakott webshopjából. Ám amikor úgy döntött, ez lesz a főállása, pár napra rá jött a kata eltörlése, a rekordinfláció, a forint mélyrepülése, majd a posták bezárása. A nehézségekből származó frusztrációját kreatívan élte ki, frappánsan ironizáló, politikai tematikájú termékcsokrot tervezett. Ez hozta meg számára az üzleti sikert, mi is innen figyeltünk fel rá.