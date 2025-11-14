Többek közt árulnak a fiatal miniszterelnököt ábrázoló, „Pride of Hungary” feliratú ruhadarabokat, de olyan pulóver is kapható, amin Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij csókolóznak.
Azt vizsgálják, megsértette-e a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt az illegális termékek értékesítésével, a szolgáltatás esetleges függőséget okozó kialakításával.
Packeta-ügyfelek sora fakadt ki, hogy nem kapta meg csomagját vagy az sokat késett. A fejlemények mögött a Temu online piactérről rendeltek állhatnak, amelyek hatalmas mennyisége logisztikai zűrzavart okozott.
Átalakulni azonban aligha ettől fog a piac.
A 25 éves, Szegeden élő Fodor Bernadett mindig is szeretett barkácsolni. Az alkotás öröméért, és mert ezzel másoknak is örömet szerezhetett. Kamaszként saját Facebook-oldalt, a nagykorúságot elérve vállalkozást alapított, Betti műhelye néven egyedi és kis szériás kézműves ajándéktermékeket árul saját kezűleg összerakott webshopjából. Ám amikor úgy döntött, ez lesz a főállása, pár napra rá jött a kata eltörlése, a rekordinfláció, a forint mélyrepülése, majd a posták bezárása. A nehézségekből származó frusztrációját kreatívan élte ki, frappánsan ironizáló, politikai tematikájú termékcsokrot tervezett. Ez hozta meg számára az üzleti sikert, mi is innen figyeltünk fel rá.
Több fideszes politikus már korábban népszerűsítette a miniszterelnök monogramjával díszített termékeket.
Kevesebb pénzt terveznek elkölteni a vásárlók az idei Black Friday-en, a korábbi slágertermékek iránti érdeklődés pedig megcsappant – derült ki a Reacty Digital témába vágó szeptemberi kutatásából.
A korlátozások idején nem voltak pártrendezvények, most azonban az ellenzéki előválasztáson akár a „Special Feri” termékek is felfuthatnak.
A járványhelyzet és a húsvét miatt ismét megugrott az online bevásárlás iránti igény. A webáruházak most jobban állják a rohamot, de az ünnepekig már nem mindegyik tud szállítani.
Megvan a bizalmi többlet az itthoni termékek iránt a magyar vásárlókban, a járvány és egy kampány pedig fel is erősítette ezt.
Januártól elektronikus fizetési lehetőségét kell biztosítaniuk az online pénztárgéppel rendelkező kereskedőknek. A POS-terminálok száma viszont alig gyarapodott.
Több mint 50 ezer új vásárló jelent meg a magyar online kiskereskedelmi piacon március közepe óta, a csomagforgalom a karácsonyt idézi – derül ki a GKI Digital méréseiből.
Már több mint 5 millió magyar vásárolt legalább egyszer az online boltokból, többségük pedig már elutasítja a készpénzes fizetést.
A háztartások több mint harmada legalább egyszer rendelt már élelmiszert a netről: erre mostantól még többeknek lesz lehetősége.
Európa-szerte a 2500-at is meghaladhatja a megkárosított emberek száma.
Egyre nagyobb összegeket költenek a vásárlók a hazai webáruházakban: a vásárlások gyakoriságát már a magyar e-kereskedők is influencerek segítségével próbálják feltornászni.
Elindult Magyarország első funkcionális kekszeket gyártó kutyapéksége. A Cukor & Virág Kutyapékség természetes alapanyagokból készít egészséges és ízletes jutalomfalatokat kutyáknak.
Az elmúlt évben a magyarok 53 százaléka vásárolt online, közülük 31 százalék rendelt termékeket külföldről, amit az alacsonyabb árakkal (46 százalék), illetve a jobb kínálattal (33 százalék) indokoltak a PayPal online pénzügyi szolgáltató és az Ipsos piackutató intézet vizsgálatában résztvevők.
Egyre népszerűbb az online kereskedelem, és szakértők szerint az elkövetkezendő években további növekedés várható. Mégis a kis- és középvállalkozások csupán egyhatoda rendelkezik jelenleg webshoppal. Az internetes áruház készíttetésének útjában elsősorban az anyagiak állnak - amit a csalók ki is használnak - áll a webaruhazkeszites-web.hu legfrissebb kutatásában.