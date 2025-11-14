Vitézy Dávid: Az új Barabás-párt mögött Karácsony és a stábja áll

„A napnál világosabb, hogy az új Barabás-párt mögött Karácsony és a stábja áll. Remélem, így két hét távlatából már érthető mindenkinek, miért vitte falnak, és miért használta uszításra a Sziget ügyét a főpolgármester” – posztolta pénteken Vitézy Dávid. Kifejtette: az új párt alapítója Karácsony Gergely szóvivője, feltűnt már a korábbi kampányfőnöke, a volt helyettese, a frakciója képviselői és a külső bizottsági tagja, a közvetlen munkatársai és a pénztárnoka is.
Korábban éppen Karácsony Gergely stábja, amelynek tagjait a fővárosi Podmaniczky-frakció vezetője most „leleplezte”, közölte a Magyar Hanggal hogy a főpolgármester sem új párt szervezésében, sem annak politikai akcióiban, sem egyetlen párt 2026-os országgyűlési választási kampányában nem vesz részt, és a következő 5 hónapban is Budapest ügyeivel foglalkozik. Vitézy Dávid szerint azonban az összefüggés nem túl bonyolult, ráadásul, elhatárolódás sem volt, amit a Momentum rögtön megtett Cseh Katalinnal szemben. – Szóval nem tudom, kit akar ennyire hülyének nézni a főpolgármester – magyarázta már a posztjára érkezett kommentekre adott válaszaiban a tavaly főpolgármester-jelöltként Karácsony Gergellyel szemben indult politikus. Megjegyezte, hogy a főpolgármester Budapest helyett az országos politikában kavar, ahogy négy éve is ezt tette.
Utóbbit a Sziget Fesztivál országos üggyé dagasztásával támasztotta alá: „A budapesti liberális szavazók Tisza elleni uszítása volt a Sziget sztori lényege (miközben simán lehetett volna megállapodás, a főpolgármester akadályozta meg, hogy utána megírhassa a drámai posztját), ami pontosan az a cél, ami miatt ez az egész most létrejön, és aminek a hátán próbál Karácsony Gergely újra az országos porondra lépni.”Karácsony Gergely nem vesz részt Barabás Richárd és Cseh Katalin új pártjának szervezésébenVitézy Dávid felszólította Karácsony Gergelyt, hogy csökkentse Barabás Richárd fizetését, mert túl sokat hiányzik
Vitézy a poszt alatt még a párbeszédes Szabó Rebeka egykori fővárosi képviselővel, 2022-től országgyűlési képviselővel is összekapott, aki azzal vádolta meg, hogy politikai megfontolásból próbál meg ártani Karácsonynak, ahol tud. „Nem bírod elviselni, hogy hiába trükköztetek Ungár Péterrel, mégis ő lett a főpolgármester” – írta a párbeszédes politikus. Vitézy Dávid azzal vágott vágott vissza: „Inkább szégyelld magad, hogy ott üldögéltél a Városházán évekig, mint állatvédelmi biztos, miközben a kutyakennelek fölött még árnyékolás sem volt”.Erőss Gábor: Attól félek, hogy egy bizniszpártként működő, a Fidesz érdekeit szolgáló kamuformációt szeretnének összebarkácsolniCseh Katalin csatlakozik a párbeszédes Barabás Richárd új politikai szervezetéhez, melynek Humanisták lesz a neve„Cseh Katalinék célja az új párttal leginkább az lehet, hogy könnyebb legyen tárgyalniuk a DK-val”