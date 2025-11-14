Vitézy Dávid: Az új Barabás-párt mögött Karácsony és a stábja áll

Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;Sziget Fesztivál;humanisták;

2025-11-14 15:26:00 CET

Magyar Péter után a volt főpolgármester-jelölt szerint is ugyanaz történik, mint négy éve, Budapest vezetője az országos politikában kavar. A fővárosi politikus állítása szerint Karácsony Gergely ennek az oltárán még a Sziget Fesztivált is feláldozta volna.

„A napnál világosabb, hogy az új Barabás-párt mögött Karácsony és a stábja áll. Remélem, így két hét távlatából már érthető mindenkinek, miért vitte falnak, és miért használta uszításra a Sziget ügyét a főpolgármester” – posztolta pénteken Vitézy Dávid. Kifejtette: az új párt alapítója Karácsony Gergely szóvivője, feltűnt már a korábbi kampányfőnöke, a volt helyettese, a frakciója képviselői és a külső bizottsági tagja, a közvetlen munkatársai és a pénztárnoka is.

Korábban éppen Karácsony Gergely stábja, amelynek tagjait a fővárosi Podmaniczky-frakció vezetője most „leleplezte”, közölte a Magyar Hanggal hogy a főpolgármester sem új párt szervezésében, sem annak politikai akcióiban, sem egyetlen párt 2026-os országgyűlési választási kampányában nem vesz részt, és a következő 5 hónapban is Budapest ügyeivel foglalkozik. Vitézy Dávid szerint azonban az összefüggés nem túl bonyolult, ráadásul, elhatárolódás sem volt, amit a Momentum rögtön megtett Cseh Katalinnal szemben. – Szóval nem tudom, kit akar ennyire hülyének nézni a főpolgármester – magyarázta már a posztjára érkezett kommentekre adott válaszaiban a tavaly főpolgármester-jelöltként Karácsony Gergellyel szemben indult politikus. Megjegyezte, hogy a főpolgármester Budapest helyett az országos politikában kavar, ahogy négy éve is ezt tette.

Utóbbit a Sziget Fesztivál országos üggyé dagasztásával támasztotta alá: „A budapesti liberális szavazók Tisza elleni uszítása volt a Sziget sztori lényege (miközben simán lehetett volna megállapodás, a főpolgármester akadályozta meg, hogy utána megírhassa a drámai posztját), ami pontosan az a cél, ami miatt ez az egész most létrejön, és aminek a hátán próbál Karácsony Gergely újra az országos porondra lépni.”

Vitézy a poszt alatt még a párbeszédes Szabó Rebeka egykori fővárosi képviselővel, 2022-től országgyűlési képviselővel is összekapott, aki azzal vádolta meg, hogy politikai megfontolásból próbál meg ártani Karácsonynak, ahol tud. „Nem bírod elviselni, hogy hiába trükköztetek Ungár Péterrel, mégis ő lett a főpolgármester” – írta a párbeszédes politikus. Vitézy Dávid azzal vágott vágott vissza: „Inkább szégyelld magad, hogy ott üldögéltél a Városházán évekig, mint állatvédelmi biztos, miközben a kutyakennelek fölött még árnyékolás sem volt”.