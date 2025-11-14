Elrendelték ByeAlex dealerének a letartóztatását

letartóztatás;kokain;ByeAlex;dealer;

2025-11-14 17:02:00 CET

Harminc napra.

Egy olasz és egy magyar állampolgárságú férfi 30 napos letartóztatását rendelte el a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség.

Elrendelték annak a dealernek a letartóztatását, aki ByeAlexnek is szállított kábítószert. Volt egy társa is, akit kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsítanak – számolt be a Blikk a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője, Grósz Tamás közlésére hivatkozva. Mindkét személy letartóztatását 30 napra rendelte el a nyomozási bíró.

Az egyik letartóztatott a 45 éves Sz. Zoltán, aki elmondása szerint saját fogyasztásra, valamint értékesítésre is szerzett be kokaint. Barátaitól nem kért pénzt az anyagért, amelyet a 63 éves Antonio R.-től, egy olasz állampolgárságú férfitól vett. Őt szintén letartóztatták.

Márta Alex (művésznevén ByeAlex) zenésznél korábban saját fogyasztásra vásárolt kokaint találtak egy házkutatáanál, amelyet a zenekarnál és a frontemberénél tartott a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. ByeAlexet és a zenekar két tagját kábítószer birtoklásának vétségével gyanúsítják, mindannyian szabadlábon védekezhetnek.

Korábban a Szegedi Járási Ügyészség jelentette be, hogy indítványozza két dealer letartóztatás. Ebben a közleményben nem szerepelt, hogy ByeAlexről és a zenekaráról van szó.

A zenész nem tagadta a vádakat, elismerte, hogy találtak nála kábítószert. A Facebookon a kihallgatási jegyzőkönyvét is megosztotta, amiből kiderül, hogy „hozzávetőlegesen egy gramm” kokain volt a zenésznél, aki önként átadta azt a kiérkező rendőröknek.

Nem ByeAlex az első, aki ellen nyilvános drogellenes harcot hirdetett Horváth László drogügyi kormánybiztos, korábban Pogány Induló is megismerhette milyen az, ha az fideszes politikus akcióba lendül.