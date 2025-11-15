Orbán Viktor simán átmenne egy hazugságvizsgálaton, valójában maga is tökéletesen elhiszi, amit mond

Orbán Viktor valójában maga is tökéletesen elhiszi, amit hazudik – hangzott el a Népszava Hol élünk? közéleti podcasjének új adásában, amelyben Frank Zsófia és Muhari Judit belpolitikai újságíró, Varga Dóra főszerkesztő-helyettes, illetve Batka Zoltán műsorvezető beszélték ki a hét politikai aktualitásait. Az amerikai elnöknél tett látogatás és az ATV-nak adott, félig baráti interjú a kormánypártra irányította a figyelmet, ám arra az amúgy a Fidesz ellen szavazó fővárosiak figyeltek oda jobban, hogy most éppen mivel szédíti a nyilvánosságot a NER vezére.
A pénzszórás nyomán ugyanakkor ismét erősödni kezdett a Fidesz, kérdés viszont, hogy trendfordulót látunk-e, vagy csak egy újabb nekilódulást, amit utána a Tisza újabb erősödése követ. Az biztos, hogy Magyar Péternek valamit magához képest is elő kell húznia a kalapból, mivel Orbán Viktor már egyre látványosabban a Tisza Párt vezérét kezdi utánozni.