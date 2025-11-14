Orbán Viktor: Egymillióan kitöltötték és visszaküldték a nemzeti konzultációt

Orbán Viktor;nemzeti konzultáció;adózás;Tisza Párt;2025;

2025-11-14 17:43:00 CET

A kormányfő arra biztatott mindenkit, aki még nem tette meg, hogy november 30-ig töltse ki.

„Komoly mérföldkő: egymillióan kitöltötték és visszaküldték a nemzeti konzultációt” – jelentette be Orbán Viktor péntek délután a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

A miniszterelnök ezután megköszönte mindenkinek, aki elmondta a véleményét. „Fontos, hogy így tettek, mert Magyarország egy sorsdöntő pillanatban van. Brüsszel kiterítette a kártyáit, a bürokraták letettek az asztalra egy háborús tervet, amely veszélybe sodorna mindent, amit az elmúlt években elértünk: a családtámogatásokat, a rezsicsökkentést, sőt még az édesanyák adómentességét is” – vélekedett.

Orbán Viktor azt is állította, hogy „a brüsszeli tervekkel párhuzamosan a magyar politikában is megjelentek olyan tervek, hangok, szakértők, amelyek végrehajtanák, amit Brüsszelből kérnek”, eközben pedig a videóban Magyar Pétert és Tarr Zoltánt mutatják. „Megadóztatnák a nyugdíjakat, meg akarják emelni a személyi jövedelemadót, sőt megszüntetnék a rezsicsökkentést” – vádolt.

A kormányfő mondandóját azzal zárta, hogy arra biztatott mindenkit, aki még nem tette meg, hogy november 30-ig töltse ki a nemzeti konzultációt. „Most még időben vagyunk, elmondhatjuk a véleményünket a brüsszeli bürokraták és a magyar baloldal háborús gazdasági terveiről” – mondta.

Mint ismert, a kormány ezúttal a közteherviselés ügyében indított nemzeti konzultációt. Mindezt arra húznák fel, hogy a Tisza Pártot az utóbbi időben azzal vádolja a fideszes kommunikációs gépezet, hogy adót akar emelni: ezt a kormányközeli Index egy szerzőmegjelölés nélküli cikkére és egy abban szerepeltetett, aláírás és pecsét nélküli dokumentumra alapozva híresztelik, továbbá Tarr Zoltán Tisza-alelnök néhány kiragadott mondatával dúcolták alá, amikor is az ellenzéki párt etyeki fórumán a progresszív adórendszer bevezetésének lehetőségét vitatták meg.