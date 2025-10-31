21 Kutatóközpont: A magyarok 58 százaléka szerint pártpolitikai célokat szolgál a nemzeti konzultáció

közvélemény-kutatás;nemzeti konzultáció;pártpolitika;aHang;21 Kutatóközpont;

2025-10-31 19:40:00 CET

A választási kampány szempontjából is érdekes lehet, hogy míg a fideszes szavazók több mint kétharmada demokratikusnak, társadalmilag hasznosnak tartja válaszolni az irányított kérdésekre, a tiszások 97 százaléka elveti azt.

A magyar társadalom túlnyomó többsége nem hisz abban, hogy a nemzeti konzultáció valódi demokratikus párbeszédet jelentene. Tízből közel hat válaszadó (57,9 százalék) szerint a kormány ezeket az íveket elsősorban pártpolitikai célokra használja, míg csupán 22,4 százalék gondolja úgy, hogy a konzultáció társadalmilag fontos kérdésekről szóló, demokratikus eszköz – derült ki a 21 Kutatóközpontnak az aHang civil szervezet megrendelésére készített kézvélemény-kutatásából.

Az október első felében készült felmérés alapján a bizonytalanok aránya (19,6 százalék) viszonylag magas, ami azt jelzi, hogy a lakosság egy jelentős része nem érzi magát bevonva, vagy nem tudja, milyen célt szolgálnak ezek a kérdőívek. A nemek között éles eltérés figyelhető meg: a férfiak 69,8 százaléka tartja politikai eszköznek a konzultációt, míg a nők körében ez az arány 47,2 százalék. Utóbbiaknál jóval magasabb a „nem tudom” válaszok aránya 29,7 százaléka. A fiatalok szkepticizmusa különösen erős: a 18–29 évesek 73,8 százaléka tekinti egyértelműen pártpolitikai célúnak a konzultációt, és ez a kritikus szemlélet az idősebb korosztályban is meghatározó: a 30–39 éveseknél 64,6 százalék, a 40–49 éveseknél 57,7 százalék, míg a 60 év felettiek körében már kiegyenlítettebb a kép: itt 48,4 százalék látja pártpolitikai eszköznek, és 40,3 százalék.

Az alapfokú végzettségűeknek csupán 43,8 százaléka gondolja, hogy a konzultáció pártpolitikai eszköz, míg a felsőfokú végzettségűek körében ez az arány 70,7 százalék, de alacsonyabb végzettségűek közel egyharmada (30,2 százalék) nem tudott véleményt formálni. A megosztottság településtípusonként is látható: a fővárosban élők 66,7 százaléka, míg a falvakban élők 53,1 százaléka tartja politikai célúnak a kormánypárti íveket.

A közvélemény-kutatás a választási kampány további menete szempontjából is érdekes lehet. A Fidesz-szavazók mindössze 14 százaléka lát pártpolitikai szándékot a konzultáció mögött, míg 68,7 százalékuk hisz abban, hogy ez demokratikus, társadalmilag hasznos eszköz. A Tisza Párt támogatói körében ezzel szemben gyakorlatilag teljes az elutasítás: 97,2 százalék szerint ez a Fidesz saját politikai eszköze.

A megrendelő aHang honlapján olvasható a felmérés összegzése. Eszerint a nemzeti konzultáció mára nem a demokrácia egyik formája, hanem annak utánzata, egy szimbolikus kommunikációs gyakorlat lett, amelynek elsődleges célja nem a közös gondolkodás, hanem kormánypártok üzenetének propaganda szerű terjesztése. Utaltak arra is, hogy az általuk kezdeményezett petícióval már több mint 60 ezren követelik, hogy konzultációk helyett legyen nyilvános miniszterelnök-jelölti vita Orbán Viktor és Magyar Péter között.