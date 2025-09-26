Nem kapott újabb haladékot Szerbia, októbertől életbe lépnek az állami olajtársaság elleni amerikai szankciók

Szerbia;Oroszország;kőolaj;Egyesült Államok;szankció;Aleksandar Vučić;

2025-09-26 11:20:00 CEST

A többségi orosz tulajdon miatt.

Október elsején életbe lépnek a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) elleni amerikai szankciók, Szerbia nem kapott további haladékot – jelentette ki Aleksandar Vučić szerb elnök csütörtökön New Yorkban.

Az Egyesült Államok január 10-én jelentette be, hogy büntetőintézkedéseket vezet be a többségi orosz tulajdonban lévő szerb vállalat ellen.

Szerbia 45 napot kapott arra, hogy eltávolítsa az orosz tőkét a NIS-ből, de nem teljesítette ezt.

A belgrádi értéktőzsde nem sokkal a határidő lejárta előtt közölte, hogy az orosz Gazpromnyeft a részesedéséből mintegy 5 százalékot átruházott a Gazpromra. Korábban a szerb nemzeti olajtársaság 50 százaléka volt az orosz Gazpromnyeftyé, 6,15 százaléka a Gazpromé, 29,87 százaléka pedig a szerb államé, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak. A változást követően a Gazpromnyefty részesedése 44,85 százalékra csökkent, míg a Gazpromé 11,30 százalékra nőtt.

A NIS hatszor kapott felmentést az év során a szankciók alól, most azonban már nem lehetett tovább halasztani a büntetőintézkedések bevezetését – magyarázta a szerb elnök. Hozzátette, Szerbia komoly árat fizet a nagyhatalmak közötti nézeteltérésekért.

– Ez komoly gondokat fog okozni, de keressük a kiutat

– húzta alá Vučić. Hozzáfűzte, gondok adódhatnak a bankokkal, mert senki nem akar majd egy szankciók alatt lévő vállalattal üzletelni, és feltételezhetően a NIS dolgozóinak fizetéseit sem fogják tudni folyósítani. – De várjunk, talán történik valami csoda október elsejéig – tette hozzá.

A hivatalos adatok szerint Szerbiában 1529 benzinkút működik, amelyek közül 324-et a NIS üzemeltet.