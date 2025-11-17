Összesen 955 milliárd forintból bővíti gödi akkugyárát a Samsung SDI, ehhez több mint 130 milliárdot ad a magyar állam

támogatás;Göd;Samsung gyár;akkumulátorgyár;Samsung SDI;

2025-11-17 06:38:00 CET

A cég a beruházással nem vállalta új munkahelyek létrehozását.

955 milliárd forintból bővíti magyarországi akkumulátorgyártó üzemének kapacitását a Samsung SDI – írja a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyedi kormánydöntéssel adott támogatásainak listája alapján a Telex. A bővítéshez járó állami támogatásról szóló szerződést október 16-án írták alá.

A portál kiemeli, a Samsung SDI a beruházással nem vállalta új munkahelyek létrehozását, a magyar állam ennek ellenére 133 milliárd forinttal támogatta azt. A KKM listájából a beruházásról csak az derül ki, hogy az „elektromos járművek akkumulátorcellái és moduljai gyártását végző üzem kapacitásbővítését” szolgálja.

A lista szerint a Samsung SDI korábban már ötször kapott állami támogatást egyedi kormánydöntéseken keresztül,

2020-ben 1,2 milliárd forintot,

2021-ben 33,6 milliárd forintot,

2023-ban 5,7 milliárd forintot fotovoltaikus rendszer telepítésére,

2023-ban egy másik alkalommal 13,8 milliárd forintot új gyártósorok építésére,

és idén júniusban 184 millió forintot képzésekre.

A cég tehát mostanra csak az egyedi kormánydöntéseken keresztül több mint 187 milliárd forint állami támogatást kapott. Ehhez jön még az a több tízmilliárd forint, amit a kormány a gödi gyár működéséhez szükséges infrastruktúra fejlesztésére költött.

A KKM listája alapján nem derül ki, hogy a 955 milliárd forintos bővítés és a 133 milliárdos támogatás pontosan melyik projektre, illetve a gyár bővítésének melyik fázisára vonatkozik. Ám mivel a listán nem új gyár építése, hanem bővítés szerepel, és a Samsung SDI-nak Magyarországon csak Gödön van üzeme, mindenképpen erről a helyszínről van szó.

A Samsung első gödi üzemét 2017-ben nyitották meg, és 2019 után felépítettek mellette egy második, az elsőnél jóval nagyobb gyárat. 2024 elején aztán a második gyáregységet bővíteni kezdték, ez a beruházás pedig most is zajlik, és a Telex úgy tudja, a most aláírt szerződés erre a bővítésre vonatkozik. A második gyár második üteme a portál információi szerint 2026-tól kezdődően a Hyundainak gyárt majd akkumulátorokat.