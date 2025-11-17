Donald Trump már az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalának a támogatására szólítja fel a republikánusokat

Egyesült Államok;Donald Trump;Jeffrey Epstein;

2025-11-17 09:49:00 CET

Nincs rejtegetnivalónk – szögezte le az amerikai elnök.

Donald Trump amerikai elnök – korábbi álláspontjával szemben – vasárnap arra szólította fel a képviselőház republikánus tagjait, hogy szavazzanak a szexuális visszaélések miatt többször elítélt Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos dokumentumok nyilvánosságra hozatala mellett – írja a Reuters.

Az amerikai elnök azt követően tette közzé az erről szóló bejegyzését a Truth Social nevű közösségi oldalán, hogy Mike Johnson, a képviselőház elnöke közölte, szerinte az akták közzététele segíthet eloszlatni az arról szóló vádakat, hogy Trump bármilyen módon kapcsolatban állna az üggyel.

„A képviselőház republikánusainak meg kellene szavazniuk az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalát, mert nincs rejtegetnivalónk” – írta az amerikai elnök, hozzátéve: itt az ideje, hogy továbblépjünk „a radikális baloldali őrültek demokrata átverésén, amelynek a célja, hogy eltereljék a figyelmet a Republikánus Párt nagy sikeréről”.

Mint arról mi is többször beszámoltunk, Trump és Epstein kapcsolata ismét az érdeklődés középpontjába került Washingtonban, miközben politikai vita bontakozott ki arról, hogy a szövetségi kormány mikor és milyen módon hozza nyilvánosságra az Epstein-üggyel összefüggő iratokat. A feszültség év elején nőtt, amikor az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma közölte: fenntartja korábbi álláspontját, miszerint Epstein öngyilkosságot követett el, és nem tervez további részleteket nyilvánosságra hozni az esetről.

Nemrég a képviselőház demokrata tagjai olyan e-maileket hoztak nyilvánosságra, melyek alapján Epstein az elmúlt másfél évtizedben több alkalommal is név szerint említette Donald Trumpot egy olyan levelezésben, amelyet egyik ismerősével és az elnök környezetéhez tartozó íróval folytatott. Erről ebben a cikkben írtunk bővebben.