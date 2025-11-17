Soproni Tamás rendet tenne a kocsmává züllesztett terézvárosi Nagymező utcában

A hétvégén bejárta a TikTokot egy videó, amin az látható, ahogy a bulizók lezárják a Nagymező utcát a Peaches & Cream nevű szórakozóhely előtt, miközben hangosan bömböltetik a zenéjüket a kocsiból kilógó hangszórókból. Azoknak, akik ott élnek, a Peaches nem bulit jelent, hanem rémálmot: ordibálást, utcára vizelést, rongálást, mocskot, és most már az úttest közepén vonagló tömeget is – írta felháborodva hétfői Facebook-posztjában Soproni Tamás Terézváros momentumos polgármestere, aki rendteremtést ígér az ott élőknek.
– A videó alatti kommentekben a hely tulajdonosa, „Sziasztok Papp Gergely Peaches” néven azt írja, hogy „nincsenek lakók, már minden iroda”. Ez egyszerre valótlan, sértő és felháborító. Terézvárosi fiatalok, idősek, családok élnek ezen a környéken. A Pesti Broadway mindig is fontos helyszíne volt a kulturált szórakozásnak, de az utcáink nem szabadtéri kocsmák – szögezte le a polgármester.
Mint írta, beszélt Budapest rendőrfőkapitányával, Terdik Tamással és Terézváros rendőrkapitányával, Plánk Róberttel is, akiket arra kért, hogy fokozottan figyeljenek erre a szórakozóhelyre és környékére. – Ígéretet kaptam erre, és mi is megvizsgáljuk a lehetőségeinket: minden szükséges lépést meg fogunk tenni ahhoz, hogy rendet teremtsünk a Nagymező utca és a Dessewffy utca sarkán – fűzte hozzá Soproni Tamás, aki arra buzdítja a lakókat, hogy tegyenek bejelentést, ha a fent vázolt jelenségeket tapasztalják, illetve neki is írjanak, tegyenek panaszt névvel, hogy minél erősebben képviselhesse az önkormányzat az érdekeiket.