rendőrség;rongálás;szórakozóhely;Terézváros;fellépés;kiabálás;Nagymező utca;Soproni Tamás;bulizók;

2025-11-17 18:00:00 CET

Soproni Tamás rendet tenne a kocsmává züllesztett terézvárosi Nagymező utcában

A rendőrség egyelőre fokozott figyelést ígért, de a polgármester a lakók aktivitását is kéri ahhoz, hogy erőteljesebben felléphessenek az ordibáló, rongáló, maguk után mocskot hagyó bulizók ellen.