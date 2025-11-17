A rendőrség egyelőre fokozott figyelést ígért, de a polgármester a lakók aktivitását is kéri ahhoz, hogy erőteljesebben felléphessenek az ordibáló, rongáló, maguk után mocskot hagyó bulizók ellen.
Sebastian Kecieket további kivizsgálásra kórházba szállították.
Se ki, se be – a török elnök látogatása miatt lépni is alig lehet a Nagymező utca legfelkapottabb zónájában.
Nyolcvan ingyenes fotóművészeti program, 31 kiállítás és 245 alkotó várja az érdeklődőket a Nagymező utcára kihelyezett konténerekben, a Capa Központban és a Mai Manó Házban megrendezendő III. Budapesti Fotóutca Fesztiválon április 21. és 23. között a fővárosban, a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében.
A Rockwood Ingatlan Kft. épít hotelt a Nagymező utca 38.-ban az Instant helyére – szúrta ki a 24.hu. A Rockwood Kft. ügyvezetője és egyik tulajdonosa 2016 nyara óta az az Erdei Bálint, aki Tiborcz Istvánnal együtt indította el a vidéki közvilágítási közbeszerzéseket letaroló Elios Zrt.-t még 2009-ben.
Már egyszer megbukott a VI. kerületi Nagymező utcába tervezett mélygarázs építése, de most újra felbukkant a német tulajdonosi hátterű WB Ingatlanhasznosító Kft., s már folyamatban is van a hatósági engedélyeztetés egy ötszintes, 402 férőhelyes, 14 ezer négyzetméteres parkoló megépítésére - értesült a Népszabadság.
Orbán fél. A hírek szerint a Zeneakadémiára jön a Magyar Kultúra napján. Az egész Nagymező utca (?!) le van ürítve és mondanom se kell, a közterületesek megkezdték a mindig az Együtt irodája mellett pihenő hajléktalan kiszorítását - írja a Facebook-on Szigetvári Viktor, az Együtt társelnöke.