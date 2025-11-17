Orbán fél - Már tegnap lezáratta a Zeneakadémia környékét

Orbán fél. A hírek szerint a Zeneakadémiára jön a Magyar Kultúra napján. Az egész Nagymező utca (?!) le van ürítve és mondanom se kell, a közterületesek megkezdték a mindig az Együtt irodája mellett pihenő hajléktalan kiszorítását - írja a Facebook-on Szigetvári Viktor, az Együtt társelnöke.