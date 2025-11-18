labdarúgó vb;FIFA;Egyesült Államok;szurkolók;vízum;Gianni Infantino;

2025-11-18 07:07:00 CET

Különleges vízumot hoz létre a labdarúgó vb-re utazó szurkolóknak az Egyesült Államok

Gianni Infantino, a FIFA elnöke hangsúlyozta, hogy az eljárás révén a jegybirtokosok prioritást élveznek a vízum megszerzéséhez szükséges időpontokban.