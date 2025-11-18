Megveszi az Otthon Centrumot Mészáros Lőrinc bankja

Otthon Centrum;Mészáros Lőrinc;MBH Bank;

2025-11-18 09:40:00 CET

A hitelintézet közölte, az akvizícióval erősíti otthonteremtési piaci pozícióját.

Az MBH Bank Nyrt. november 17-én üzletrész adásvételi szerződést írt alá az Otthon Centrum Holding Kft-vel az OC Magyarország Holding Kft. 80 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról – közölte az MBH és az Otthon Centrum kedden a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A tájékoztatás szerint az OC Magyaroroszág Holding Kft. 20 százalékos üzletrésze az Otthon Centrum Holding Kft. tulajdonában marad, ezen üzletrész vonatkozásában a felek vételi jogot alapítanak a társaság és eladási jogot az Otthon Centrum Holding Kft. javára 2030. május 1. napjáig.

A tranzakció várhatóan 2026. első negyedévében zárul a szükséges hatósági engedélyek megszerzésének függvényében.

Az MBH Bank közleményében kiemelte, hogy az Otthon Centrum akvizíciójával erősíti otthonteremtési piaci pozícióját. Egyben közölte, az MBH Bank megvásárolja az országos lefedettségű Otthon Centrumot a Biggeorge Holding leányvállalatától. A Fundamenta Lakáskassza többségi tulajdonrészének korábbi akvizícióját követően ezzel a lépéssel teljessé válik az MBH Bank lakásfinanszírozási ökoszisztémája, így az ügyfelek igényeit a megtakarítástól az ingatlanvásárláson át a hitelezésig teljeskörűen tudja kiszolgálni és meghatározó piaci szerepet érhet el az otthonteremtési piacon.

A többlépcsős ügylet keretében az MBH Bank a szükséges engedélyek megszerzését követően

először a vállalat 80 százalékos tulajdoni hányadát, majd – várhatóan 2028-ban, a vonatkozó feltételek fennállása esetén – a fennmaradó 20 százalékos tulajdonrészét vásárolja meg.

A lengyel leányvállalatot nem érinti a tranzakció. Az adásvételi szerződés megkötését független szakértők által támogatott átvilágítási folyamatok előzték meg, a tranzakció lezárása a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyásához kötött – áll a közleményben.

Az Otthon Centrum csoport az ingatlan- és hitelközvetítési szektor meghatározó szereplőjeként több mint 200, országos lefedettségű irodával, közel 1400 ingatlanközvetítővel és 500 pénzügyi tanácsadóval rendelkezik. Négy hálózata, az Otthon Centrum, az Open House, a Rockhome és a Benks elsősorban ingatlan- és pénzügyi közvetítéssel, valamint olyan kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozik, mint az értékbecslés, energetikai tanúsítványok és lakásbiztosítási termékek értékesítése.